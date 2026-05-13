Anuncian paso clave de Colo Colo en la renovación del Estadio Monumental: "Ya tenemos..."

Anuncian paso clave de Colo Colo en la renovación del Estadio Monumental

Por: Kevin Vejar

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Luego de su anuncio en el Centenario de la institución, parece ser que el proyecto de renovación del Estadio Monumental de Colo Colo va por muy bien camino, y es que mientras los hinchas se mantienen expectantes a la promesa de Blanco y Negro, se confirmó un paso clave en el proceso para remodelar la 'Ruca'.

Fue Jessi Sánchez, vicepresidente senior de Consultoría y Valoración de Playfly Sports, encargados de conseguir los recursos para hacer realidad la nueva casa del Cacique, quien abordó la situación en diálogo con el Diario Financiero: "Colo Colo es un equipazo en cuanto a relaciones comerciales. Además, tiene una base de hinchas muy importante".

"Creemos que esta oportunidad es especial para desarrollar un estadio que sea el orgullo de Chile y esperamos encontrar una marca que quiera unirse, no solo en poner el nombre, que es lo más fácil, sino crear la relación donde todos ganan", profundizó sobre la búsqueda de los tan comentados naming rights.

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El nuevo Estadio Monumental tendrá capacidad para 60.000 espectadores.

En esa línea, explicó que no se ha desvelado mayor información al respecto debido a la meticulosa elección que deben llevar a cabo ante un proyecto como el del reducto ubicado en Macul: "Nos estamos tomando nuestro tiempo para hacerlo lo mejor posible. Si hablamos con marcas debemos tener todo listo".

La financiación del nuevo Monumental es inminente

Sin embargo, ya en el cierre, la representante de Playfly hizo pública una noticia que llenará de ilusión al pueblo albo, y es que ya hay empresas disputándose la financiación del nuevo Estadio Monumental: "Estamos en las primeras fases, pero es gracias a la potencia del club que ya tenemos marcas interesadas".

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