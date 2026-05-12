¡DE ÚLTIMA HORA! Colo Colo sufre con la inesperada baja de uno de sus jugadores

El pasado fin de semana, el fútbol chileno continúa con la Copa de la Liga, torneo que debuta esta temporada y que tiene como principal objetivo el aumantar la competencia interna en la primera división.

En la penúltima fecha de la fase de grupos, Colo Colo se enfrentó a Deportes Concepción en condición de local, donde el cacique consiguió una muy buena victoria por 3-1, gracias a las anotaciones de Maximiliano Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid, mientras que Joaquín Larrivey anotó el descuento de la visita.

Gracias a este resultado, Colo Colo se mantiene como el líder del Grupo A con 10 puntos a dos de Coquimbo Unido, contra quienes disputarán este miércoles el duelo pendiente de la fecha pasada y podrían definir al clasificado de su grupo a la próxima instancia.

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El día de mañana, Colo Colo queda al día en la Copa de La Liga al enfrentar su duelo pendiente ante Coquimbo Unido, donde en caso de conseguir una victoria, se clasificaría a la siguiente fase del torneo a falta de una fecha.

Problema de último minuto

Pero para este encuentro, los albos tuvieron un inesperado problema, ya que uno de sus jugadores no podrá ser parte del vital duelo de mañana ante el cuadro pirata. Este es el caso del delantero Maximiliano Romero, quien debió retirarse del entrenamiento del día de hoy por molestias físicas y realizarse exámenes para saber la gravedad del asunto.

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