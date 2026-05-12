¡UN RESULTADO INESPERADO! Cristián Garín no pudo en el estreno del Challenger 100 de Oeiras

Esta semana, nuestros máximos exponentes nacionales en el tenis se trasladan hasta el circuito Challenger tras su participación en el Master 1000 de Roma. Es aquí donde Cristián Garín comenzó también sus desafíos de esta semana.

Nuestra segunda raqueta nacional viene de superar de buena manera la Qualy del Master 1000 de Roma, donde ya en el torneo mismo consiguió llegar hasta la segunda ronda, siendo eliminado por el tenista español Alejandro Davidovich.

En las últimas semanas, Cristián Garín también ha tenido resultados irregulares, lo que lo hicieron salir momentáneamente del Top 100 global, donde espera recuperar su mejor versión para seguir escalando en el ránking ATP.

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El día de hoy, Cristián Garín (104) tuvo su debut en el Challenher 100 de Oeiras en Portugal, donde debió enfrentarse al tenista argentino Lautaro Midon (216), con quien cayó de manera inesperada en casi dos horas y cuarenta minutos por parciales de 3-6/7-5/4-6.

Una dura caída

Con este lamentabla resultado, Gago no suma puntos y caerá hasta el puesto 114° del ránking, ya que no defendió los 50 puntos del año pasado. Ahora el próximo desafío del tenista nacional será preparar Roland Garros, donde ingresó de manera directa al cuadro principal.

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