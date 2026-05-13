¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador

¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! El plan de O'Higgins para retener a una de sus figuras

¿DUELO EN EL MERCADO? Colo Colo y Universidad Católica irían por el mismo refuerzo
Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

¡UNA REMONTADA DE ORO! Sevilla respira más que nunca y apunta a copas internacionales
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡SIGUE ENCENDIDO! Tomás Barrios continúa avanzando en el Challenger 100 de Oeiras
Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión de Lincolao y remece al Gobierno: “Hay testigos”

Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión oficial y remece al Gobierno: “Hay testigos”

¡SIGUIENDO EL LEGADO! Nieto de Carlos Caszely sería la gran novedad en Colo Colo
Mujer provocó incendio en departamento para ocultar millonario robo: habían más de 12 millones de pesos

Mujer provocó incendio en departamento para ocultar millonario robo: habían más de 12 millones de pesos

Con arresto domiciliario total y prohibición de salir del país quedó una mujer imputada por la muerte de su conviviente en Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

La situación se originó durante la jornada del 10 de mayo, fecha en que la imputada habría atacado a su conviviente con un arma blanca en uno de sus brazos. Más tarde, fue ella misma quien se presentó ante Carabineros para dar cuenta del episodio. Cuando personal policial llegó al lugar, el hombre ya había muerto.

Luego de la resolución adoptada por el Juzgado de Garantía, la Fiscalía intentó revertir las medidas cautelares y pidió que la imputada quedara en prisión preventiva. Pese a ello, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió mantener el arresto domiciliario total y el arraigo nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Imputada habría sido víctima de VIF

En conversación con Radio Bío Bío, el defensor penal público Jorge Matzner, abogado de la imputada, afirmó que su representada sufría episodios de violencia intrafamiliar. Asimismo, señaló que la mujer había realizado denuncias anteriores contra su pareja, aunque posteriormente se retractaba, lo que impedía que los procesos continuaran avanzando.

Bajo ese contexto, el abogado indicó: “Este es un caso de violencia intrafamiliar sistémica, con acreditación de procedimientos judiciales anteriores, pero la Fiscalía no continuó esos casos, decidió no perseverar y, con ello, se alzaron las cautelares que protegían a esta mujer”.

Matzner sostuvo además que, de acuerdo con el relato de su defendida, ella habría sido objeto de una agresión previa en la que su pareja intentó estrangularla. “Fue en esa dinámica en la cual ella se defendió. También presentaba heridas cortantes por arma blanca en su mano”, explicó. 

Te puede interesar: Mujer mandó a matar a su esposo y ahora el Estado deberá pagarle pensión por viudez: Habría sido víctima de VIF

NOTAS DESTACADAS

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador

¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! El plan de O'Higgins para retener a una de sus figuras

¿DUELO EN EL MERCADO? Colo Colo y Universidad Católica irían por el mismo refuerzo
Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

¡UNA REMONTADA DE ORO! Sevilla respira más que nunca y apunta a copas internacionales
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡SIGUE ENCENDIDO! Tomás Barrios continúa avanzando en el Challenger 100 de Oeiras
Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión de Lincolao y remece al Gobierno: “Hay testigos”

Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión oficial y remece al Gobierno: “Hay testigos”

¡SIGUIENDO EL LEGADO! Nieto de Carlos Caszely sería la gran novedad en Colo Colo
Ley Naín-Retamal cambia rumbo de causa por muerte de joven durante Estallido Social: Carabinero queda sobreseído

Ley Naín-Retamal cambia rumbo de causa por muerte de joven durante Estallido Social: Carabinero queda sobreseído
Patricia Bullrich compara el Metro de Santiago y el Subte Argentino

"Nos pasaron por arriba": Patricia Bullrich, exministra de Milei elogia Metro de Santiago y lo compara con el Subte de Buenos Aires
“Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza

“Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza
Presidente Kast habla sobre la gran promesa de su Gobierno: "Vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias"

Presidente Kast habla sobre la gran promesa de su Gobierno: "Vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias"
Particular cláusula impulsaría el adiós de Lucas Assadi tras renovar con la U

Particular cláusula impulsaría el adiós de Lucas Assadi tras renovar con la U: "Para un club específico"
Colo Colo busca el fichaje de dos figuras de Deportes Limache

¡Remezón al mercado!: Colo Colo busca el fichaje de dos figuras de Deportes Limache
Anuncian paso clave de Colo Colo en la renovación del Estadio Monumental

Anuncian paso clave de Colo Colo en la renovación del Estadio Monumental: "Ya tenemos..."
Presidente Kast justifica ajustes en educación y apunta en contra Junaeb: "administrémoslo mejor"

Presidente Kast justifica ajustes en educación y apunta en contra Junaeb: "administrémoslo mejor"
Argentina se rinde a los pies de Brayan Cortés e Iván Morales tras llegar a semifinales

"Hace todo bien": Argentina se rinde a los pies de Brayan Cortés e Iván Morales tras llegar a semifinales
La frase de Pellegrini que pone en duda su futuro en Real Betis e ilusiona a La Roja

¡Tras clasificar a Champions!: La frase de Pellegrini que pone en duda su futuro en Real Betis e ilusiona a La Roja
Joaquín Lavín León contraataca: Defensa del exdiputado escala conflicto judicial y acusa irregularidades del juez

Joaquín Lavín León contraataca: Defensa del exdiputado escala conflicto judicial y acusa irregularidades del juez