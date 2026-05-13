¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

Con arresto domiciliario total y prohibición de salir del país quedó una mujer imputada por la muerte de su conviviente en Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

La situación se originó durante la jornada del 10 de mayo, fecha en que la imputada habría atacado a su conviviente con un arma blanca en uno de sus brazos. Más tarde, fue ella misma quien se presentó ante Carabineros para dar cuenta del episodio. Cuando personal policial llegó al lugar, el hombre ya había muerto.

Luego de la resolución adoptada por el Juzgado de Garantía, la Fiscalía intentó revertir las medidas cautelares y pidió que la imputada quedara en prisión preventiva. Pese a ello, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió mantener el arresto domiciliario total y el arraigo nacional.

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Imputada habría sido víctima de VIF

En conversación con Radio Bío Bío, el defensor penal público Jorge Matzner, abogado de la imputada, afirmó que su representada sufría episodios de violencia intrafamiliar. Asimismo, señaló que la mujer había realizado denuncias anteriores contra su pareja, aunque posteriormente se retractaba, lo que impedía que los procesos continuaran avanzando.

Bajo ese contexto, el abogado indicó: “Este es un caso de violencia intrafamiliar sistémica, con acreditación de procedimientos judiciales anteriores, pero la Fiscalía no continuó esos casos, decidió no perseverar y, con ello, se alzaron las cautelares que protegían a esta mujer”.

Matzner sostuvo además que, de acuerdo con el relato de su defendida, ella habría sido objeto de una agresión previa en la que su pareja intentó estrangularla. “Fue en esa dinámica en la cual ella se defendió. También presentaba heridas cortantes por arma blanca en su mano”, explicó.

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