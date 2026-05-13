¿DUELO EN EL MERCADO? Colo Colo y Universidad Católica irían por el mismo refuerzo

Por: Gonzalo Zamora

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El Campeonato Nacional está llegando a la mitad de temporada, donde actualmente Colo Colo se posiciona como el líder en la tabla de posiciones, pero hay muchos equipos que están bastante cerca y podrían robarles el liderato en cualquier momento.

Con la mitad de la temporada llegando, también se aproxima el mercado de fichajes de invierno, donde los equipos ya están analizando a sus planteles para ver los puestos a reforzar de cara al resto de la temporada.

Por el lado de Colo Colo, tendrían tres puestos en mente a reforzar, estos serían los casos de un extremo, un volante creativo y un lateral derecho. Si bien tienen algunos jugadores en mente, desde la directiva alba estarían buscando no gastar demasiado en este mercado de fichajes.

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Uno de los buenos equipos nacionales de esta temporada es el caso de O'Higgins, quienes han logrado buenos resultados en la Copa Sudamericana y se mantienen a sólo cinco puntos del líder. Es aquí donde sus jugadores están siendo seguidos muy de cerca por el resto de los equipos, donde tanto Colo Colo como Universidad Católica se estarían peleando por uno de ellos.

Los millones a soltar por la figura celeste

Este es el caso de Francisco González, delantero argentino que desde la segunda parte de la temporada pasada, ha entregado grandes resultados. Si bien tanto albos como cruzados estarían detrás de sus servicios, estos no serían baratos, ya que desde O'higgins le dan una valoración de 2 millones de dólares.

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