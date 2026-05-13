¡UNA REMONTADA DE ORO! Sevilla respira más que nunca y apunta a copas internacionales

Por: Gonzalo Zamora

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La temporada no ha sido fácil para el Sevilla y los chilenos que defienden los colores del club. Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo han recibido diversas críticas por sus actuaciones en La Liga, ya que el equipo está peligrando los puestos del descenso.

Ya quedan sólo dos fechas en La Liga y hasta hace algunas jornadas el cuadro español estaba directamente en puestos de descenso, pero en los últimos partidos, han logrado revertir la situación y respirar un poco más tranquilos.

Uno que también ha recuperado el favor de los hinchas es el caso de Alexis Sánchez, quien en las últimas jorndas anotó un gol y entregó una asistencia, lo que permitió que el Sevilla abandonara los puestos del descenso e incluso ahora se habla que podría continuar el resto del año en el club.

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El día de hoy, el Sevilla tuvo un crucial duelo en condición de visitante ante el Villarreal, donde los primeros 20 minutos comenzaron perdiendo 2-0. Pero el equipo no se rindió y lograron dar vuelta el marcador para quedarse con una victoria de oro por 3-2 gracias a las anotaciones de Oso, Kike Salas y Akor Adams.

¿Adiós descenso, hola copas?

Gracias a este enorme resultado, el Sevilla se ubica en la décima posición de La Liga, alejándose a cuatro puntos de la zona de descenso con dos fechas más por disputarse. Además de esto, gracias a las últimas victorias, están a sólo cuatro puntos de conseguir una clasificación a copas internacionales.

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