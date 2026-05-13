¡SIGUIENDO EL LEGADO! Nieto de Carlos Caszely sería la gran novedad en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, la Copa de La Liga llegó a su quinta y penúltima fecha en el fútbol chileno, hay que recordar que este nuevo torneo está debutando esta temporada en nuestro país, con el objetivo de aumentar la competencia interna.

En esta penúltima fecha de la fase de grupos, Colo Colo debió medirse en condición de local a Deportes Concepción, donde los albos se quedaron con una importante victoria por 3-1, gracias a las anotaciones de Maximiliano Romero, Leandro Hernández y Álvaro Madrid, mientras que Joaquín Larrivey anotó el descuento de la visita.

Con este muy buen resultado, Colo Colo se ubica como el líder del Grupo A con 10 puntos a dos de Coquimbo Unido, equipo contra quienes se medirán el día de hoy en un duelo pendiente por la Copa de La Liga.

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Esta noche, Colo Colo se enfrentará a Coquimbo Unido en condición de visitante desde las 19:00 horas, en un duelo pendiente por la Copa de La Liga. Es aquí donde en caso de obtener una victoria, los albos asegurarían su clasificación a la siguiente fase de la competencia.

Una gran sorpresa en la nómina

Para este duelo, Fernando Ortiz sorprendería con una gran cantidad de jugadores de la cantera, donde uno de los últimos llamados es el caso de Franco Garrido, nieto del mismísimo Carlos Caszely. El jugador de apenas 17 años se desempeña como delantero e iría el día de hoy a la banca como opción tras la lesión de último momento de Maximiliano Romero.

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