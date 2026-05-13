¡SIGUE ENCENDIDO! Tomás Barrios continúa avanzando en el Challenger 100 de Oeiras

Esta semana, nuestros tenistas nacionales dejaron atrás su participación en el Master 1000 de Roma, para así meterse al circuito Challenger. En el caso de Tomás Barrios, se encuentra en Portugal disputando el Challenger 100 de Oeiras.

El chillanejo está teniendo una temporada bastante irregular, donde el gran objetivo para este año es lograr ingresar al Top 100 del escalafón mundial, pero esto se está haciendo un tanto complicado por los últimos resultados que ha tenido.

El día de ayer, Tomás Barrios tuvo su ansiado debut en el Challenger 100 de Oeiras, donde en la primera ronda debió enfrentarse ante el tenista estadounidense Michael Zheng (149) a quien logró vencer por parciales de 6-4/6-4.

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El día de hoy, Tomás Barrios (134) enfrentó la segunda ronda del Challenger 100 de Oeiras, donde debió medirse nuevamente ante un tenista estadounidense como en su debut. Esta vez se enfrentó a Nished Basavareddy (154), a quien en poco más de una hora de juego venció por parciales de 6-1/6-4.

Va recuperando terreno

Gracias a este gran resultado, el chillanejo suma por el momento 14 puntos para el ránking, donde esta semana debe defender 30 puntos por superar la Qualy del Master 1000 de Roma el año pasado. Con esto bajará un puesto hasta el lugar 135° y ahora por los cuartos de final se enfrentará a otro estadounidense, este es el caso de Emilio Nava (104) el día de mañana desde las 06:00 de la madrugada.

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