¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador

El día de hoy, Colo Colo tendrá su duelo pendiente por la Copa de La Liga en condición de visitante ante Coquimbo Unido, donde en caso de conseguir una victoria, el cuadro albo aseguraría su clasificación a las semifinales del torneo.

Por otro lado, el Campeonato Nacional está llegando a la mitad de temporada, donde actualmente Colo Colo se posiciona como el líder en la tabla de posiciones, pero hay muchos equipos que están bastante cerca y podrían robarles el liderato en cualquier momento.

Desde el lado de los albos, ya estarían mirando lo que será el próximo mercado de fichajes, donde tendrían en mente tres posiciones a reforzar. Estos serían los casos de un extremo, un volante creativo y un lateral derecho.

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Desde la temporada pasada, una de las cosas que se le criticó mucho a Colo Colo fue su capacidad de hacer negocios con los nuevos refuerzos, ya que se gastaron una enorme cantidad de millones por jugadores que no rindieron nunca en el equipo.

¿Se repite la historia?

Si bien esto no había pasado esta temporada, ahora estarían teniendo un problema similar con un cuestionado jugador que no ha sumado minutos, este es el caso de Javier Méndez. El jugador apenas suma 142 minutos de acción con el equipo, pero pese a esto, el cacique deberá desembolsar otro par de millones para comprar parte del pase del jugador, debido a que esto estaba estipulado en el contrato cuando llegó al estadio monumental.

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