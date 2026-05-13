¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! El plan de O'Higgins para retener a una de sus figuras

Por: Gonzalo Zamora

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Uno de los buenos equipos que ha tenido el fútbol chileno esta temporada es el caso de O'Higgins, el cuadro de Rancagua se mantiene activo en todos los frentes. Por el lado nacional está en buena posición en el Campeonato Nacional y en la Copa de La Liga, mientras que en copas internacionales también lo está haciendo muy bien.

Partiendo por la competencia internacional, el cuadro celeste se encuentra actualmente en el segundo puesto de su grupo en la Copa Sudamericana, a un punto del líder que es Sao Paulo. Con sólo dos fechas por disputarse en la fase de grupos, el equipo nacional tiene fuertes chances de seguir avanzando de fase en la competición.

Ahora bien, en el Campeonato Nacional se ubican actualmente en la cuarta posición de la tabla de posiciones, a sólo cinco puntos del actual líder Colo Colo. Además de esto, el día de ayer, O'Higgins aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa de La Liga a falta de una fecha en la fase de grupos.

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La gran campaña que viene haciendo O'higgins en todos los frentes que están disputando ha hecho que el resto de los equipos ya estén mirando a sus figuras y con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, están tomando algunos resguardos para que no les desarmen el equipo.

El plan que prepara el cuadro rancaguino

Una de las buenas figuras del cuadro celeste es el caso de Martín Sarrafiore, mediocampista argentino que es una pieza clave en el equipo. Debido a que muchos equipos ya están tras sus servicios, en Rancagua ya se habla de una extensión de su contrato, además de que no se sentarán a negociar por menos de 750 mil dólares sobre la mesa.

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