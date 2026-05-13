Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

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Por: Catalina Martínez

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Este miércoles, Claudio Crespo fue absuelto por el 4º Tribunal Oral de Santiago en la causa relacionada con las lesiones sufridas por Gustavo Gatica durante el Estallido Social. El exfuncionario policial era investigado por la Fiscalía Centro Norte, que lo acusaba de haber cometido apremios ilegítimos con resultado de daños graves gravísimos.

De todas formas, si bien el fallo terminó beneficiando al ex uniformado, los jueces resolvieron que la Fiscalía quedará exenta de asumir los costos asociados al proceso judicial. 

Defensa de Claudio Crespo hizo llamado a la Fiscalía 

Tras conocerse la absolución, el abogado de Crespo, Pedro Orthusteguy, valoró la decisión del tribunal, aunque expresó molestia porque no se ordenó el reembolso de los gastos derivados del juicio. Además, hizo un llamado a la Fiscalía para que no insista en llevar el caso a instancias superiores.

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En ese sentido, sentenció: “Esperamos que reflexione la Fiscalía, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda abordar este asunto, que el nuevo fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, también pueda revisar esta situación”.

En sus declaraciones, el abogado cuestionó el enfoque adoptado por la Fiscalía en las causas vinculadas a las manifestaciones de 2019 y planteó que el organismo debería “reformular su criterio de persecución penal” en los casos que involucran a efectivos policiales que, desde su perspectiva, actuaron dentro del marco de sus deberes.

El defensor sostuvo que la causa representó un “triste episodio” marcado, a su juicio, por decisiones erradas de la justicia. En esa línea, manifestó su expectativa de que el fallo absolutorio cierre definitivamente el conflicto judicial que imputó a Claudio Crespo.

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