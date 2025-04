"Nunca viví algo así": Esteban Pavez relata cómo Colo Colo se enteró en cancha de la muerte de dos hinchas

Colo Colo realizó hoy su primera conferencia luego de la tragedia que marcó el Centenario de la institución, y mientras Aníbal Mosa, Carlos Caszely y Esteban Pavez atendían a los medios en el Estadio Monumental, el capitán del Cacique relató cómo los jugadores se enteraron en cancha de los trágicos sucesos.

"Fue un momento de mucha incertidumbre, nunca viví algo así en una cancha, no sabíamos lo que ocurría. Me acerqué y me hacían señas, pero no entendía nada. En un momento pensé que se querían ir contra nosotros. Un momento muy duro hasta que miro bien, a uno le leo los labios y supe que había dos fallecidos", comenzó.

Bajo la misma línea, el volante colocolino afirmó que su primera reacción fue pedir que no se siguiera el encuentro, pero los organizadores del certamen no estaban de acuerdo: "Fui corriendo donde el árbitro, le dije que había dos fallecidos afuera y que se tenía que suspender, aunque Conmebol no quería".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Además, hizo una muy íntima reflexión: "Es difícil de analizar, hasta hoy estoy un poco angustiado con lo que pasó. Soy papá, tengo un niño de 14 años, y fue un fin de semana bastante duro en lo personal. Uno está para hablar de fútbol, pero pasó esta situación grave y espero que no vuelva a pasar nunca más".

"Sentí incertidumbre dentro de la cancha, porque al no ver guardias ni policías en la cancha uno está muy expuesto ya que no tenemos un protocolo de seguridad, que sería bueno que se hable ese tipo de cosas porque puede ocurrir esto u otro tipo de eventos", finalizó Esteban Pavez en el Estadio Monumental.

Te puede interesar: "Más de 20 personas": Milad anuncia el castigo a hinchas de Colo Colo que invadieron cancha del Monumental