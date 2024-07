Pailita furia por eliminación en Copa Chile 2024: "Voy con mi ciudad a muerte"

Un polémico caso se dio en Copa Chile 2024 con la eliminación de Club Presidente Ibáñez de Punta Arenas, equipo que debía enfrentar a Huachipato por los octavos de final de la Zona Sur. Sin embargo, el encuentro fue suspendido en dos ocasiones por las condiciones climáticas, y finalmente la ANFP decidió que el equipo "acerero" sería el ganador de la fecha.

Esta decisión generó cientos de críticas, pues el partido había desatado gran expectación en la comunidad de Punta Arenas, lugar en el que no hay fútbol profesional. El conocido cantante del genero urbano Pailita se pronunció al respecto con un potente descargo a través de Instagram: "Encuentro inaceptable lo que le pasó a mis hermanos de Punta Arenas con el partido pendiente por la Copa Chile contra Huachipato", partió escribiendo.

"Invirtieron más de 15 millones en la cancha solo para que el partido se juegue, postergaron la fecha para que el partido se realizara, le hicieron comprar las entradas a miles de personas que estaban emocionadas por ver a sus familiares o amigos jugar algo tan importante para la región, ¿y no se presentan? ¿Y además les regalan los puntos sin dar ninguna explicación? ¿Qué hue... está pasando? Y nadie habla de esto porque como son equipos de barrio y ciudades lejanas no les toman importancia", lanzó el intérprete de Ultra Solo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras esto, continuó: "Perdónenme que me meta en esto, pero a la mayoría de los muchachos los conozco de pequeño y me da rabia que estén pasando por esta situación, a mi ciudad se le respeta y al fútbol también ANFP. Háganse cargo de su error!! Y no tengo nada contra los jugadores o hinchada de Huachipato porque lo más probable es que ni ellos sepan, pero la ANFP tiene que hacerse cargo".

"Queremos respuesta, los muchachos lo único que quieren es que se juegue el partido, se jugó una fase completa para llegar donde están y como cualquier equipo esforzado se lo merecen. No me voy a quedar callado, por algo soy hijo ilustre de la ciudad, y voy con mi ciudad a muerte", cerró Pailita.