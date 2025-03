Neme se lanza con teoría tras defensa de Lavín a su nuera Cathy Barriga

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme lanzó una teoría sobre las visitas que ha realizado Joaquín Lavín a su nuera Cathy Barriga quien se encuentra en la cárcel de mujeres de San Miguel mientras se le investigan los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Cabe señalar que en reiteradas ocaciones se ha visto al exalcade de Las Condes visitando a Barriga incluso en varias oportunidades ha señalado que encuentra "injusta" la medida cautelar y que esta decisión de la Justicia ha afectado a sus nietos, principalmente al menor de ellos. “Esta es a séptima vez que la vengo a ver y es la vez que la he visto más afectada. Y como abuelo, esto es mucho. Ella no es un peligro para la sociedad y todos lo saben. Rechazar que no se pueda ni siquiera revisar el caso, es demasiado” señaló en esta ocasión en el programa matutino.

¿Qué dijo Neme sobre las visitas de Lavín a su nuera?

Para el programa mencionado el excandidato presidencial mencionó “que los jueces puedan revisar la medida familiar. Además, hay un hecho nuevo de un porte de una catedral: nunca hubo un déficit de 30 mil millones en Maipú, entonces que al menos discutan eso”. Además consultado sobre su hijo, el diputado Joaquín Lavín León, el exalcalde de Las Condes declaró.

“Enfrentemos cada cosa en su momento. Esto es una cosa familiarmente muy difícil y a mí lo único que me importa en este momento es que se revise el caso de la Cathy” dijo agragado que "no lo digo no por ella... por ella también, por supuesto, pero lo digo por mis nietos, sobre todo por uno de ellos”, añadió.

Tras escuchar las declaraciones de Lavín, el periodista José Antonio Neme planteó sus dudas en Mucho Gusto. “Está bien que el suegro la vaya a ver una vez, pero que vaya cada vez que hay visita...”, indicó el comunicador, en modo de sospecha. “Lo que él hace es una gestión política, porque otro podría tomar distancia, pero él se involucra directamente. En algún momento él lo decidió, cruza la vereda y dice ‘no, miren, las cifras están mal’”, añadió.

