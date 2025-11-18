¿Qué necesito para postular? Minvu inicia segundo proceso del subsidio habitacional para sectores medios

Este martes, el Ministerio de Vivienda (Minvu) dio inicio al segundo llamado nacional 2025 del Subsidio para Sectores Medios (DS1). Dicho beneficio está pensado para familias de ingresos medios que aún no cuentan con una vivienda, que tengan capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos propios o un crédito hipotecario.

El proceso de postulación, exclusivamente en modalidad digital y con Clave Única como requisito, permanecerá abierto desde este martes 18 hasta el 28 de noviembre. Para participar, se debe ingresar mediante el banner dispuesto en la página oficial del Minvu.

¿Qué incluye el subsidio?

Con el DS1 se puede comprar una casa nueva, usada o incluso construir en un sitio propio, ya sea en ciudad o en áreas rurales. Tiene tres tramos de postulación y permite acceder a viviendas de hasta 2.200 UF en zona regular, y hasta 2.600 UF en el norte (desde Arica a Atacama), en Aysén y Magallanes, y también en Chiloé, Palena, Juan Fernández y Rapa Nui.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió al beneficio y señaló: “Este segundo llamado de 2025 al Subsidio para Sectores Medios representa un esfuerzo importante que hacemos en el contexto del Plan de Emergencia Habitacional para apoyar a las familias de sectores de ingresos medios que hoy tienen también serias dificultades para acceder a la vivienda, principalmente por las restricciones para obtener un crédito hipotecario”.

¿Qué se necesita para postular?

Entre los requisitos para poder acceder al DS1 se encuentran:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula de Identidad Nacional. Personas extranjeras: Cédula de Identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que exige la alternativa del tramo al que postula:

Tramo 1: hasta del 60% del RSH,

Tramo 2: hasta del 80% del RSH,

Personas mayores en Tramo 1 y 2: hasta el 90% del RSH,

Tramo 3: contar con RSH. Si supera el 90%, no exceder el ingreso tope mensual familiar fijado para el llamado.

Acreditar una cuenta de ahorro abierta hace al menos doce meses. La fecha máxima de apertura de la cuenta para este llamado debió ser hasta el 30 de octubre de 2024.

Contar con el ahorro mínimo de acuerdo con el tramo de postulación, depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior al de la postulación. En este caso, al próximo jueves 30 de octubre de 2025.

Por otro lado, para este llamado se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: