Quiroz llamó a la calma por eventual alza de combustibles: "En Chile no sé por qué se ha perdido la tranquilidad"

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Por: Paula Osorio

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio una entrevista en la que, entre otros temas, cuestionó las recientes proyecciones sobre el precio de las bencinas y destacó el ajuste al MEPCO.

En el marco del programa Estado Nacional (TVN), un panelista apuntó que los expertos estiman un alza de $35 para la primera semana de mayo, sin embargo, el secretario de Hacienda puso en duda estas cifras.

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"¿Quién le dijo que van a volver a subir?", respondió la autoridad ante las consultas sobre el incremento. Asimismo, enfatizó que existe una ley y una fórmula clara para estos casos.

Es en ese contexto que el ministro Jorge Quiroz decidió llamar a la calma por futuras alzas en combustibles: "Veamos cómo le va a los expertos, pero no lo dé por seguro. Hay una fórmula, hay una ley. En Chile, yo no sé por qué, se ha perdido en algún minuto esta como tranquilidad, hay mucha estridencia, cualquier experto opina. Vamos a ver cómo va”.

Según explicó Quiroz, ajustar el MEPCO permitió ahorrar casi US$1.000 millones en solo cinco semanas y proyectó que el ahorro podría escalar a los US$4.000 millones si la tendencia continúa.

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Finalmente, el titular de Hacienda recordó la gravedad de la situación geopolítica actual por la guerra, insistiendo que el país enfrenta este escenario con una deuda de US$40.000 millones más que el gobierno anterior.

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