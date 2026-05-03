Daniel Garnero fulmina al árbitro tras empate de la UC en Concepción: "Un error gravísimo"

En un compromiso marcado por polémicas arbitrales, Universidad de Concepción y Universidad Católica igualaron 2-2 por la Copa de la Liga, y el técnico Daniel Garnero no se guardó nada en contra de la actuación del juez Mario Salvo, a quien culpabilizó por el resultado en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Resulta que a los 31' minutos de juego, el colegiado expulsó por doble tarjeta amarilla a José Salas en los 'cruzados', y en diálogo con TNT Sports, el adiestrador de la UC no perdonó: "Estuvo muy mal amonestado (Salas), en la anterior (primera amarilla) él no hizo nada. Nos dejó con un jugador menos porque él quiso".

En esa línea, el estratega de la 'Franja' fue enfático en cómo se desarmó su esquema: "Obviamente con diez en el fútbol de hoy, que es muy dinámico, que se aprovechan bien los espacios, una cancha blanda nos costó. No pudimos quizá hacer transiciones como para poder generar ataques, pero estábamos defendiéndonos bien".

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Final en el Ester Roa ⏱️



En un partido que tuvo de todo, #LosCruzados igualaron 2-2 ante @FutbolUdeC en esta Fecha 4 de la #CopaDeLaLiga2026.



⚽️Goles de Matías Palavecino y de Diego Corral.

🛡️¡Darío Melo contuvo 2 penales!#ResultadoLeapMotor pic.twitter.com/5cYn5iOJZf May 3, 2026

Finalmente, Garnero insistió en que si el encuentro se les puso cuesta arriba, fue únicamente por la apuntada decisión del juez Salvo, lo que podría traer consecuencias al DT: "Pero la complicación del juego no fue ni en el planteo ni en el rival, fue porque nos quedamos con uno menos por un error gravísimo del árbitro".

Garnero destaca el trabajo de sus dirigidos

Eso sí, el técnico no desaprovechó el espacio para valorar a sus dirigidos: "El equipo, con sus limitaciones sobre todo por tener uno menos, hicimos un partido de mucha entrega. Nos faltó tener un poquito de precisión. La cancha estaba muy rápida para tener esa precisión, de poder generar un poco más de situaciones. Pero muy satisfecho con lo que hizo el equipo".

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