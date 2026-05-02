"Si hay reducciones de personal no significa que...": Ministro del Trabajo abordó posibles despidos masivos en el sector público

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Por: Paula Osorio

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El ministro del Trabajo, Tomás Rau, tomó posición respecto de los cuestionamientos e incertidumbre por parte de los empleados estatales sobre su futuro laboral. Esta declaración surge tras la inquietud de los trabajadores por los recortes presupuestarios instruidos por el Ministerio de Hacienda en diversas carteras.

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Según informó Cooperativa, el ministro Rau vinculó la situación actual con el aumento del costo de contratación derivado de recientes reformas laborales y, bajo su visión, la reducción de la jornada a 40 horas y el alza mensual en la tasa de cotización previsional han elevado los costos en un 13%.

"Estamos en una emergencia laboral con 925.000 personas sin trabajo", dijo el líder de Trabajo para justificar la responsabilidad en el gasto.

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Asimismo, Rau recalcó que "el ajuste fiscal es una política necesaria y, si hay algunas reducciones de personal, eso no significa que en el futuro, en la medida que se recupere la economía, podamos generar más puestos de trabajo también en el Estado".

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