Presidente Kast dona parte de su primer sueldo y definió qué hará con sus próximas remuneraciones

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Por: Paula Osorio

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Comunicado como una señal de austeridad, tras recibir su pago inicial correspondiente a marzo, el presidente José Antonio Kast concretó el traspaso de aproximadamente una quinta parte su primer sueldo a tres fundaciones.

Desde el Palacio de La Moneda confirmaron que este descuento voluntario del 20% no será un evento único, sino que se transformará en algo regular hasta el fin de su administración. De esta manera, Kast ya dejó establecido cómo gestionará sus ingresos durante el resto de su periodo presidencial.

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Por el momento, el destino de estos aportes se ha repartido entre tres organizaciones sociales distintas, aunque el Ejecutivo ha optado por no publicar los nombres de estas fundaciones y mantenerlo en reserva.

¿DE CUANTO ES EL MONTO?

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Según registros oficiales del portal Transparencia, la remuneración bruta del mandatario fue de $7.536.499 y el pago final después de descuentos quedó en $5.554.331.

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