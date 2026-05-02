Candidato a la ANFP responde a la polémica acusación de Guarello: "No es mi culpa que..."

Candidato a la ANFP responde a la polémica acusación de Guarello

Por: Kevin Vejar

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En los últimos días, Juan Cristóbal Guarello se refirió a lo que serán las próximas elecciones de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP), acusando que la candidatura de Lorenzo Antillo se vería fuertemente impulsada por los representantes de jugadores, a lo que el aspirante respondió tajante.

"¿Cuál es el tema de Antillo? Es el candidato de los representantes, y además quiere eliminar los descensos. Quiere una Major League Soccer en el fútbol chileno. Una liga mexicana. Una primera división sin descenso y una segunda como de promo. Y si un equipo de segunda división tiene mucha plata, puede postular a la primera división como una franquicia", lanzó Guarello en La Hora de King Kong.

En esa línea, el comunicador aseguró que de conseguir llegar a la ANFP, Antillo le dará aún más dominio a los agentes: "El peligro de Lorenzo Antillo es que los representantes, si ya tienen muchísimo poder, están metidos en la selección y en Juan Pinto Durán, tendrían el poder total del fútbol chileno. Ese es el peligro".

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Antillo niega acusación de Guarello

En conversación con Redgol, el propio Lorenzo Antillo abordó los dichos de Guarello, asegurando que no tienen argumento alguno: "Solo hay que tener en cuenta que acá votan todos. No es mi culpa que haya representantes dueños de clubes. No depende de mí. Son ellos o sus delegados de clubes quienes votan".

"Un postulante a la ANFP necesita los votos de la mayor cantidad de consejeros. Dentro de esos consejeros, hay clubes que tienen relación con representantes. Yo no represento a ningún agente, pero sí necesito los votos de la mayoría. Pero eso no quiere decir que vaya a gobernar para favorecer a los intermediarios. Todo lo contrario", remató el extimonel de Audax Italiano.

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