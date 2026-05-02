"Se consagraron como estrellas": Prensa mexicana se rindió ante multitudinario show de 31 Minutos en el Zócalo

31 Minutos vivió la noche más importante de su historia en Ciudad de México, presentándose ante una multitud impresionante en el Zócalo, consolidando un vínculo total con el público mexicano.

Según reportaron los medios locales, la emoción no fue exclusiva de los niños, ya que los adultos que crecieron con el programa lucieron emocionados al ver a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto del equipo.

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Con la voz de Pedro Peirano interpretando a Tulio, el espectáculo comenzó pasadas las 7 de la tarde del viernes y uno de los momentos más memorables fue la interpretación de "Diente blanco", la cual fue combinada con fragmentos de "Querida" de Juan Gabriel, en un emotivo homenaje local.

La reacción de la prensa mexicana:

El impacto del evento fue tal que los principales medios del país no escatimaron en elogios para la producción nacional:

El Universal: Destacó que, aunque no son estrellas del pop tradicional, los personajes "se consagraron como verdaderas estrellas" al reunir a más de 230 mil asistentes que bailaron al ritmo de "Yo nunca vi televisión".

La Jornada: Resaltó el ambiente festivo durante el Día del Niño y la Niña, mencionando cómo el público "brincaba y movía el cabello al ritmo del rock chileno" durante canciones como "Equilibrio espiritual" de Freddy Turbina.

Milenio: Subrayó que el show provocó la euforia de distintas generaciones, demostrando la vigencia del programa en el imaginario colectivo mexicano.

¿De qué se trató el Show? (Spoiler)

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Según la crónica del medio Mlienio, la trama del concierto giró en torno al lanzamiento de "la pizza más grande del mundo", una noticia que Tulio calificó como la más importante de su carrera.

Así, entre desmayos dramáticos de los conductores y una supuesta invasión extraterrestre del planeta Siluris, el show fluyó con el humor característico de la serie. Finalmente, tras convencer a los invasores de retirarse, la banda pudo continuar con un cierre que reafirmó la grandeza de 31 Minutos en tierras aztecas.

Mira la reacción de los medios: