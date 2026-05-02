Claudio Bravo elige su reemplazante para Fernando de Paul en Colo Colo: "Es un riesgo, pero..."

Claudio Bravo elige su reemplazante para Fernando de Paul en Colo Colo

Por: Kevin Vejar

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Si bien Colo Colo disfruta un gran presente en esta temporada 2026, donde marchan punteros de la Liga de Primera y también en su grupo en la Copa de la Liga, Claudio Bravo se refirió a la situación en el arco, donde se la jugó con el que para él debiese ser el reemplazante de Fernando de Paul, capitán del equipo.

Fue en el programa F90 de ESPN que el histórico exarquero afirmó que llegó el momento de darle aún más oportunidades a Gabriel Maureira, juvenil del club: "Yo desconozco el día a día de ellos, cómo se preparan o entrenan, pero a mí me encantaría que siguieran peleando un puesto y siguieran haciendo las cosas bien. Estamos faltos de jugadores jóvenes".

En esa línea, el bicampeón de América con la Selección Chilena expuso que la edad no debe ser excusa para quitarle chances: "Es un riesgo, ¿pero cuándo entonces?, ¿cuándo van a competir? Ya te lo avala un partido, ahora vamos a ver cómo se desenvuelven ante la otra cara de la moneda y ahí tú te das cuenta si el jugador tiene la valía".

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Claudio Bravo pide más minutos para Gabriel Maureira en Colo Colo.

Eso sí, el capitán de la 'Generación Dorada' fue enfático en que el guardameta formado en las inferiores de la institución debe prepararse especialmente en lo mental, debido a la presión que conlleva jugar en el Monumental: "Si supera la crítica, si supera el error, si supera las silbatinas de las 40 mil personas, porque no es fácil".

¿Cuándo juega Colo Colo?

Cabe mencionar que mientras Claudio Bravo pide más protagonismo para Gabriel Maureira, el joven golero colocolino volverá a ser titular en el siguiente desafío del equipo, donde este domingo deberán enfrentar a Coquimbo Unido desde las 17:30 horas en su partido pendiente por la Liga de Primera 2026.

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