Historia pura: ¿Cuándo juega Tiane Endler su tercera final de la Champions League Femenina?

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Por: Kevin Vejar

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En una jornada simplemente histórica para Tiane Endler, el OL Lyonnes dio vuelta la llave de semifinales contra el Arsenal y la guardameta chilena disputará su tercera final de la UEFA Champions League Femenina, certamen donde ya conocen fecha, recinto y sus posibles rivales para la definición del título.

Efectivamente, si bien en el encuentro de ida cayeron por 2-1 en el Emirates Stadium, siendo la golera nacional una de las más apuntadas por su actuación e implicancia en ambos tantos gunners, el panorama cambió radicalmente en Francia, donde las locales se impusieron por 3-1 y buscarán quedarse con la 'orejona'.

Renard de penal (22'), Diani (36') y Brand (86') anotaron para las 'leonas', mientras que el descuento del cuadro inglés vino por parte de Alessia Russo (76'), aunque este no fue suficiente para evitar la épica de Endler y sus compañeras, donde por cierto la ex Colo Colo respondió cada vez que le llegaron a su área.

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De esta manera, la máxima referente de la historia de la Selección Chilena Femenina disputará por tercera vez la final de la Champions, trofeo que ya levantó en su edición 2021-2022 contra Barcelona defendiendo el arco de su actual club, el mismo con el que la perdió en 2024 frente al poderoso cuadro culé.

¿Cuándo juega Tiane Endler la final de la Champions League?

Tras remontar la semifinal al Arsenal, Tiane Endler y OL Lyonnes deberán esperar a mañana para conocer a su oponente en la gran final de la Champions Femenina, que saldrá del duelo entre Barcelona y Bayern Múnich tras igualar 1-1 en la ida, y la definición del certamen se llevará a cabo en el estadio Ullevaal de Oslo, Noruega, el sábado 23 de mayo.

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