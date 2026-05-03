"Me dijo que quería ser…": Diputada revela que Francisco Kaminski la contactó para entrar de lleno a la política

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Por: Paula Osorio

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Francisco Kaminski vuelve de lleno a la palestra luego de conocerse un video en que una diputada reveló sus intenciones de unirse a la política.

Se trata de Marisela Santibáñez, quien señaló en el programa Ingobernables, de Radio Metro, que el comunicador la contactó por redes sociales para ser candidato, incluso le pidió orientación sobre cómo involucrarse en política nacional.

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La congresista detalló que el animador no tenía clara su tendencia política ni el cargo deseado: “Kaminski una vez me llamó para decirme que quería ser candidato. Me escribió por redes sociales incluso, porque no tenía mi teléfono. Dijo: Marisela, quería hacerte unas consultas. Me está interesando esto".

“Yo le digo primero: ¿Cuál es tu tendencia? No tenía ni siquiera una tendencia clara", continuó la diputada, "entonces era como quiero serlo no más. Hay muchos que quieren serlo no más. No tenía ni siquiera eso claro. Esas eran las dudas que tenía conmigo”, cerró.

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El comunicador enfrenta un duro escenario judicial luego de ser involucrado en una presunta red criminal denominada como la compleja “Operación Rey David”.

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