Anticipan venta inminente de una estrella de Universidad de Chile: "En junio hay..."

Cada vez queda menos para el mercado de fichajes de mitad de temporada y en Universidad de Chile deberán meditar no solo las posibles caras nuevas, sino también los jugadores que podrían dejar la institución, y el nombre de Lucas Assadi vuelve a sonar con fuerza como una atractiva opción para hacer caja.

Como bien es sabido, el volante que se posicionó como una de las principales figuras de la U en las recientes campañas, no ha conseguido regularidad este 2026 principalmente por las lesiones, pero el técnico Fernando Gago ha encontrado soluciones en otros hombres del plantel, y hoy parece haber perdido su titularidad.

Ante el poco protagonismo del '10' azul, fue Jorge 'Coke' Hevia quien en diálogo con Bolavip avisó que su salida es más realista que nunca y quizá hasta necesaria, pues su contrato finaliza en diciembre de este año: "Universidad de Chile agarró un vuelito en cuanto al equipo con el que está jugando. En junio hay que ver con qué se refuerza".

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Tras ello, el comunicador fue enfático en que el formado en las inferiores del 'Romántico Viajero' aún puede dejarle una gratificante suma de dinero a la institución, pero de no salir ahora, arriesgan que se vaya gratis de cara al 2027: "Pero por ahora, si te toca vender a Lucas Assadi, tal vez en menos plata en junio, hay que hacerlo".

Lucas Assadi pierde protagonismo y podría dejar la U.

Los números de Lucas Assadi en la U este 2026

Durante la presente temporada 2026, las lesiones no le han permitido conseguir ritmo a Lucas Assadi y acumula tan solo diez encuentros disputados, donde no marcó goles pero sí aportó con dos asistencias, números que la dirigencia de Azul Azul sigue atentamente para analizar una posible venta del ofensivo.

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