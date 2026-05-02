¡Goleada incluida!: Futbolista chileno consigue el ascenso con su club y jugará la próxima Premier League

Tremendas noticias las que llegan desde Inglaterra, o más específicamente en la Championship, donde el Ipswich Town de Marcelino Núñez goleó por 3-0 al Queens Park Rangers, consiguió el anhelado ascenso y competirá en la próxima edición de la Premier League, justo cuando el chileno debe definir su futuro.

Efectivamente, con el mediocampista formado en las inferiores de Universidad Católica como titular, el cuadro dirigido por el técnico Kieran McKenna se impuso gracias a los goles de George Hirst (3'), Jaden Philogene (9') y Kasey McAteer (85'), adjudicándose así su boleto a la liga más prestigiosa del mundo.

Cabe mencionar que la consagración de Ipswich Town se produce justo cuando el volante nacional debe definir cuál será el siguiente paso de su carrera, pues si bien trascendió el interés del Coventry City, campeón de la categoría que también ascendió a la Premier, el nuevo panorama de su actual equipo podría extender su estadía.

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Brereton se queda con las ganas de ascenso a Premier League

Uno que no pudo celebrar en esta jornada de definiciones de la Championship fue Ben Brereton, pues Derby County cayó por 2-1 frente al Sheffield United y quedó sin chances de competir en la postemporada por otro de los cupos a la máxima división del fútbol inglés, a la que acceden solo el tercer, cuarto, quinto y sexto lugar de la tabla.

El elenco de 'Big Ben' finalizó el torneo en la octava posición, por lo que la próxima temporada deberá volver a luchar desde cero para conseguir el ascenso, situación que podría incitar al delantero de la Selección Chilena a buscar un cambio de aires, pues su nombre siempre se perfila como uno de los atractivos del mercado británico.

The gaffer wanted us to share this with you. The montage was shown to the players before kick-off, and we've added a few of today's special scenes. 🖤



A season to be proud of. 🐏 pic.twitter.com/RJhVVFsRqx — Derby County (@dcfcofficial) May 2, 2026

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