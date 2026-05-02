Senador del PC vinculó a ministra Steinert con "abogado narco": Autoridad presentó querella criminal por calumnias

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, interpeló a la ministra Trinidad Steinert a través de su cuenta de X y la titular de Seguridad decidió iniciar una acción judicial contra dichos que, según ella, serían injuriosos, afectando su honra.

La situación se dio luego de que el parlamentario subiera un video en el cual cuestionó a Steinert por lo que catalogó como una falta de gran proporción. "Es un gravísimo error que la ministra no haya disuelto la sociedad comercial que mantenía con su ex pareja un abogado que defendió a un conocida traficante en un caso muy bullado de droga", cuestionó el congresista.

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"Todos saben que el narcotráfico busca entrar el Estado y desde es punto de vista, del vínculo familiar que mantiene la ministra Steinert con este abogado, es un riesgo para enfrentar esta situación", siguió.

Núñez invitó a la ministra a "dar un paso al costado, ya que en Chile tenemos que tener certeza absoluta de que no hay ningún tipo de vínculo, ninguna posibilidad de que el crimen organizado presione, utilice, o infiltre al Estado de Chile y a sus máximas autoridades".

Ante esto la respuesta fue tajante: La jefa de la cartera de Seguridad apuntó a una "imputación injuriosa", por parte de Núñez, lo que "dañaría su honra".

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Junto con escribir que "presentará querella criminal contra" el senador, la ministra enfatizó en la "tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con ministra Lincolao. No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr Nuñez", cerró.