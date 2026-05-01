Alejandro Tabilo derrotó al peruano Ignacio Buse y buscará el pasó a la final en Aix-en-Provence

El tenista chileno Alejandro Tabilo (43°) mantuvo su gran momento en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, luego de lograr avanzar a la ronda de los cuatro mejores tras superar con autoridad los cuartos de final.

Con un juego sólido, Tabilo venció al peruano Ignacio Buse (58°) con un marcador inapelable de 6-4 y 6-0 en un partido se extendió por una hora y 39 minutos.

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Tras un primer set disputado, pero con dominación del juego por parte de Alejandro, nuestro representante impuso su jerarquía en la segunda manga para cerrar el duelo sin darle opciones de reacción a su rival.

Ahora, el chileno buscará el paso a la gran final enfrentando al estadounidense Ethan Quinn (48°). El norteamericano viene de dejar en el camino al chino Yibing Wu tras un intenso partido de tres sets.

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El cruce por las semifinales ya tiene programación definida en el certamen francés. El partido se disputará este sábado 2 de mayo en el tercer turno de la cancha principal. Se estima que la acción comience aproximadamente a las 10:00 horas de Chile.