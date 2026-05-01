Alejandro Tabilo derrotó al peruano Ignacio Buse y buscará el pasó a la final en Aix-en-Provence

Alejandro Tabilo

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

31 Minutos tras show en Zócalo

"Se consagraron como estrellas": Prensa mexicana se rindió ante multitudinario show de 31 Minutos en el Zócalo
¿Planeas salir este 1 de mayo? Esta es la guía completa de lo que abrirá y lo que no durante el Día del Trabajador

¿Planeas salir este 1 de mayo? Esta es la guía completa de lo que abrirá y lo que no durante el Día del Trabajador

¡SE PAUSA EL CAMPEONATO! La programación de la Copa de La Liga para este fin de semana
Steinert se defiende tras polémica: Descarta vínculos con causas de drogas y acusa juego sucio en política

Steinert se defiende tras polémica: Descarta vínculos con causas de drogas y acusa juego sucio en política
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

¿NO VUELVE A CHILE? Alexis Sánchez estaría en los planes de un grande del continente
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡SÓLIDO DEBUT! Alejandro Tabilo sonríe en Challenger 175 Aux-En-Provence

¡VAN POR LA CLASIFICACIÓN! ¿Dónde a a qué hora ver a La Roja Femenina?
Millonarios pagos por supuestos despidos: Grave denuncia remece a importante corporación municipal de Buin

Millonarios pagos por supuestos despidos: Grave denuncia remece a importante corporación municipal de Buin
VIDEO | “Todo el campo podría ser declarado humedal, porque es todo húmedo”: Dichos de Kast sobre humedales sacan ronchas

VIDEO | “Todo el campo podría ser declarado humedal, porque es todo húmedo”: Dichos de Kast sobre humedales sacan ronchas
Cristian Garin casi logra la hazaña.

¡NO PUDO SEGUIR! Cristián Garín cae en el Challenger 175 de Cagliari

El tenista chileno Alejandro Tabilo (43°) mantuvo su gran momento en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, luego de lograr avanzar a la ronda de los cuatro mejores tras superar con autoridad los cuartos de final.

Con un juego sólido, Tabilo venció al peruano Ignacio Buse (58°) con un marcador inapelable de 6-4 y 6-0 en un partido se extendió por una hora y 39 minutos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.

Tras un primer set disputado, pero con dominación del juego por parte de Alejandro, nuestro representante impuso su jerarquía en la segunda manga para cerrar el duelo sin darle opciones de reacción a su rival.

Ahora, el chileno buscará el paso a la gran final enfrentando al estadounidense Ethan Quinn (48°). El norteamericano viene de dejar en el camino al chino Yibing Wu tras un intenso partido de tres sets.

También te puede interesar: ¡SÓLIDO DEBUT! Alejandro Tabilo inicia con el pie derecho en el Master 1000 de Madrid

El cruce por las semifinales ya tiene programación definida en el certamen francés. El partido se disputará este sábado 2 de mayo en el tercer turno de la cancha principal. Se estima que la acción comience aproximadamente a las 10:00 horas de Chile.

NOTAS DESTACADAS

31 Minutos tras show en Zócalo

"Se consagraron como estrellas": Prensa mexicana se rindió ante multitudinario show de 31 Minutos en el Zócalo
¿Planeas salir este 1 de mayo? Esta es la guía completa de lo que abrirá y lo que no durante el Día del Trabajador

¿Planeas salir este 1 de mayo? Esta es la guía completa de lo que abrirá y lo que no durante el Día del Trabajador

¡SE PAUSA EL CAMPEONATO! La programación de la Copa de La Liga para este fin de semana
Steinert se defiende tras polémica: Descarta vínculos con causas de drogas y acusa juego sucio en política

Steinert se defiende tras polémica: Descarta vínculos con causas de drogas y acusa juego sucio en política
Alexis Sánchez le da la mejor noticia a todo el Sevilla tras extensa lesión

¿NO VUELVE A CHILE? Alexis Sánchez estaría en los planes de un grande del continente
Alejandro Tabilo supera su debut en Challenger de Olbia.

¡SÓLIDO DEBUT! Alejandro Tabilo sonríe en Challenger 175 Aux-En-Provence

¡VAN POR LA CLASIFICACIÓN! ¿Dónde a a qué hora ver a La Roja Femenina?
Millonarios pagos por supuestos despidos: Grave denuncia remece a importante corporación municipal de Buin

Millonarios pagos por supuestos despidos: Grave denuncia remece a importante corporación municipal de Buin
VIDEO | “Todo el campo podría ser declarado humedal, porque es todo húmedo”: Dichos de Kast sobre humedales sacan ronchas

VIDEO | “Todo el campo podría ser declarado humedal, porque es todo húmedo”: Dichos de Kast sobre humedales sacan ronchas
Cristian Garin casi logra la hazaña.

¡NO PUDO SEGUIR! Cristián Garín cae en el Challenger 175 de Cagliari
"¡Bájate el sueldo que prometiste!": Mauricio Israel protagoniza tenso cruce con diputada republicana

VIDEO | "¡Bájate el sueldo que prometiste!": Mauricio Israel protagoniza tenso cruce con diputada republicana

¿NO VOLVERÁ A LOS ALBOS? Brayan Cortés despierta el interés de un gigante de Argentina
Profesor de danza acusado de violar y chantajear a una menor de edad es detenido en Iquique: Usaba su posición de poder

Profesor de danza acusado de violar y chantajear a una menor de edad es detenido en Iquique: Usaba su posición de poder
Ministro Poduje rechaza recortes en vivienda y le baja el perfil a rol de Quiroz: “Es un ministro más entre muchos”

Ministro Poduje rechaza recortes en vivienda y le baja el perfil a rol de Quiroz: “Es un ministro más entre muchos”
"La habría apoyado, tiene la trayectoria": Evelyn Matthei habla sobre la candidatura de Bachelet a la ONU

"La habría apoyado, tiene la trayectoria": Evelyn Matthei habla sobre la candidatura de Bachelet a la ONU
Están ligados al Tren de Aragua: detenidos por el secuestro de empresario de 84 años serán formalizados

Están ligados al Tren de Aragua: detenidos por el secuestro de empresario de 84 años serán formalizados
Marcelino_Nunez_ipswich-oferta-coventry-premier-millones-dolares

Lo quieren en la Premier: Este equipo pagaría casi 30 millones de dólares para sumar a Marcelino Núñez
Martin-Braithwaite-en-Barcelona-cambio-griezman

"Conozco a Colo Colo, es un equipo...": Ex jugador del Barcelona visitó Chile y habló de sus posibilidades de vestir la camiseta alba
MEO dispara en contra el gobierno de Kast

"Yo lo llamo crueldad...": MEO dispara en contra el gobierno de Kast tras filtración de recortes presupuestarios
Sebastián-zanahoria-perez-ataja-penal

VIDEO| GREMIO NO PUDO: "Zanahoria" Pérez se convirtió en un "ataja penales" y se ganó los elogios del fútbol