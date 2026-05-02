Fernando Gago deja feroz aviso tras goleada de la U a Deportes La Serena: "Lo dije el primer día"

Fernando Gago deja feroz aviso tras goleada de la U a Deportes La Serena

Por: Kevin Vejar

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Universidad de Chile jugó uno de sus mejores partidos en lo que va de la temporada y aplastó por 5-0 a Deportes La Serena en un duelo válido por la Copa de la Liga, y Fernando Gago no solo destacó el trabajo hecho por sus dirigidos, sino que también aprovechó de dejarle un claro aviso a todo el medio local.

En diálogo con TNT Sports una vez finalizado el compromiso en el Estadio La Portada, el estratega azul se mostró más que conforme con el desarrollo del duelo: "Desde el resultado no voy a analizar un partido, sino de la forma como intentamos jugar, de lo que sabíamos que podíamos hacer". "Los chicos hicieron un buen partido", arrancó.

"Es lo que trabajamos, lo que intentamos durante toda la semana para llegar de la mejor manera al partido. Hoy creo que el equipo hizo un gran partido, entendiendo las situaciones de ataque que podía mostrar", profundizó sobre la efectividad del 'Romántico Viajero' en el norte del país.

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Ya en el cierre, 'Pintita' advirtió tajantemente que la U no aspira a menos que levantar este inédito torneo: "Lo dije desde el primer día, necesitamos ser un equipo competitivo en todas las competiciones y esta es una copa que necesitamos. Vamos a seguir intentando de tratar de clasificarnos, porque esta institución se lo merece".

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Luego de este revitalizador triunfo ante Deportes La Serena, el foco de Universidad de Chile se traslada hacia Unión La Calera, próximo rival al que visitarán por la quinta y penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, duelo programado para el domingo 10 de mayo desde las 15:00 horas.

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