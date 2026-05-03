"No es negociable": DT de Portugal revela tajante panorama de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Quedan tan solo 40 días para dar inicio al esperado Mundial de Norteamérica 2026, y mientras Portugal se perfila como una de las selecciones candidatas a pelear por el título, el técnico de dicho país reveló cuál es el verdadero panorama de Cristiano Ronaldo, considerando su edad y su presencia en una liga de menor trascendencia.

Efectivamente, si bien el ex Real Madrid se ha mostrado como la gran figura del Al-Nassr en la presente edición de la Saudi Pro League, donde marchan punteros con 79 unidades, hay quienes se cuestionan si tiene lo necesario para liderar a los 'lusos', considerando la exigencia que conllevará la cita planetaria.

En dicho contexto, fue el mismísimo entrenador del combinado portugués, Roberto Martínez, quien se refirió a la situación del delantero, asegurando que pase lo que pase, estará presente en la lista de convocados: "La presencia de Cristiano Ronaldo en la lista de Portugal no es negociable, incluso a los 41 años".

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Roberto Martínez deposita toda su confianza en Cristiano Ronaldo para el Mundial.

Pero eso no es todo, pues el estratega español aprovechó la instancia para destacar el rol de CR7, y para explicar por qué será eje del equipo de cara al certamen, lo puso por encima en una brutal comparación al resto de los futbolistas que dirigió: "Nunca he trabajado con un jugador que tenga este nivel de deseo de evolucionar cada mañana".

Los números de Cristiano Ronaldo esta temporada

Cabe mencionar que en la previa de la Copa del Mundo 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, Cristiano Ronaldo goza de un exquisito presente en el fútbol de Arabia Saudita, donde marcha líder junto al Al-Nassr en medio de una campaña donde ha marcado 25 goles en 26 partidos disputados.

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