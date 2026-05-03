Pulso Ciudadano: La desaprobación de Kast se dispara al 55% y gestión de su gabinete no logra convencer

La última encuesta Pulso Ciudadano reveló un complejo panorama para La Moneda. La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 29,1%, sufriendo una baja de 4,2 puntos en un mes. En contraparte, su desaprobación sigue al alza y ya alcanza un rotundo 55,6%.

El gabinete enfrenta un panorama similar, solo cuenta con un 24,1% de respaldo, mientras que el rechazo a su labor se disparó al 62,7%. Cifras que puntúan ligeramente mejor que las de Gabriel Boric en el mismo periodo (abril 2022).

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Respecto a gasto público, el 87,7% rechaza recortes en Salud, seguido por Educación (79,2%) y Seguridad (70,7%). Por el contrario, el 42,9% de los encuestados señala al aparato administrativo del Estado como el lugar prioritario para ajustar el presupuesto.

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Respecto a la privatización de empresas, Codelco lidera el rechazo a ser vendida con un 55,1%, seguida por ENAP y BancoEstado. Incluso en el caso de TVN, la opción de privatización (31,1%) es superada por quienes prefieren mantenerla en manos del Estado (39,8%).

Finalmente, la confianza en la figura presidencial se mantiene debilitada, pues solo un 23,6% de los chilenos declara tener mucha confianza en el mandatario, mientras que el 53,4% manifiesta poca o nula credibilidad. El desapego es especialmente alto entre los independientes, donde el apoyo cae al 18,1%.