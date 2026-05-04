¿Se duerme la U?: Colo Colo rompe el silencio sobre su interés en Alexis Sánchez

Si bien siempre se ha dicho que la intención de Alexis Sánchez es retornar en algún momento a nuestro país para jugar en Universidad de Chile, en los últimos días trascendió que Colo Colo ya habría puesto en marcha la operación para repatriar al bicampeón de América, y desde el Cacique por fin se refirieron a los rumores.

Fue Jaime Pizarro, integrante del directorio de Blanco y Negro, quien atendió a los medios en Macul para abordar el próximo mercado de fichajes: "Respecto de los jugadores, recién hemos tenido una conversación con el cuerpo técnico, con los equipos de seguimiento y también con la gerencia deportiva. Esta semana vamos a poder compartir esos temas".

En esa línea, el exministro del Deporte evitó referirse a nombres propios y mucho menos al goleador histórico de La Roja, que de no haber sorpresas, abandonará el Sevilla a mitad de año: "Hoy día yo no le puedo señalar quiénes van a ser, en qué posiciones van a ser, porque ese es un tema que todavía está en evaluación".

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Jaime Pizarro, nuevo director ejecutivo de Blanco y Negro, tuvo palabras para el supuesto arribo de Alexis Sánchez a Colo Colo. 🗣️ pic.twitter.com/adwggIP5Xd May 3, 2026

Eso sí, si bien no confirmó ni negó los acercamientos con el jugador, el otrora volante entregó pistas que ilusionan de alguna manera a los fanáticos colocolinos con su arribo: "Hay mucha noticia, mucha información, algunas con mayor asidero, otras no tanto. Es un proceso absolutamente normal y muy dinámico".

Fernando Ortiz deberá evaluar el regreso de Alexis Sánchez

Ya en el cierre, Jaime Pizarro fue enfático en que el entrenador Fernando Ortiz tendría la última palabra en el presunto retorno de Alexis Sánchez al Estadio Monumental: "La finalización de esta etapa y la evaluación del cuerpo técnico, ese es un punto absolutamente relevante y determinante para tomar decisiones".

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