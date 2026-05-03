Todo o nada: Esto necesitan Pellegrini y Real Betis para clasificar a la próxima Champions League

En un encuentro válido por la jornada 34 de La Liga española, el Real Betis de Manuel Pellegrini derrotó con un contundente 3-0 al Real Oviedo y dio un importantísimo paso en su lucha por clasificar a la próxima Champions League, y el 'ingeniero' se la jugó exponiendo lo que realmente necesitan para llegar al certamen.

Resulta que quedando tan solo cuatro partidos para finalizar la competencia hispana, el elenco bético marcha quinto en la tabla de ubicaciones con 53 puntos, plaza que les otorga un cupo a Europa League, mientras que el último boleto a la 'Orejona' se lo está llevando Atlético de Madrid en la cuarta posición.

¿El problema? Los del 'Cholo' Simeone le sacan 10 puntos de ventaja a los verdiblancos, quedando solo 12 unidades en juego, por lo que el técnico chileno ve imposible alcanzarlos, aunque no baja los brazos y en diálogo con los medios expuso su última carta para ir a Champions: "El quinto lugar es lo que depende de nosotros".

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"Ojalá los españoles lleguen lo más arriba posible y podamos quedar quintos para jugar la Champions", indicó el exadiestrador de la U, haciendo referencia al Atlético de Madrid y al Rayo Vallecano que con su participación en la Champions y Conference League respectivamente, podrían alzar el coeficiente del fútbol español y así permitir que la quinta posición de la tabla se convierta en un cupo directo a la Liga de Campeones.

Los próximos rivales de Real Betis en La Liga española

Con dicha ilusión del técnico Manuel Pellegrini, toman vital importancia sus últimos cuatro partidos en La Liga española 2026 para defender su quinta plaza, los cuales serán frente a la Real Sociedad (visita), el Elche de Lucas Cepeda (local), el poderoso FC Barcelona (visita) y finalmente recibirán al Levante UD.

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