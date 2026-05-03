"Déjennos trabajar": Ministra Steinert responde a críticas y estableció plazo para ver resultados de su gestión en Seguridad

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Por: Paula Osorio

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La ministra de Seguridad del gobierno de José Antonio Kast, Trinidad Steinert, abordó los cuestionamientos a su labor en una reciente entrevista con La Tercera. La secretaria de Estado solicitó tiempo para que el gabinete pueda ejecutar sus planes y pidió un plazo razonable para evaluar su desempeño: "Un plazo razonable, diría que por lo menos de aquí a fin de año".

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Steinert defendió la estrategia gubernamental enfocada en "recuperar las calles" y, en ese sentido, señaló que el Ministerio coordina operativos concretos para incautar armas, drogas y vehículos robados.

Al mismo tiempo, destacó que el diseño actual de estas intervenciones marca una diferencia, ya que integra a Carabineros, la PDI y otros actores estatales en un trabajo conjunto.

"Acá me ha faltado saber comunicar y transmitir lo que se está haciendo", admitió la secretaria de Estado en un evidente mea culpa y descartó que la solución a los problemas de seguridad sea simplemente aumentar las penas, inclinándose por evitar el uso de penas mínimas en delitos específicos.

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La autoridad aclaró el rol de su ministerio en el proceso de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular, precisando que su cartera se encarga de la fase investigativa previa para detectar ingresos ilegales mediante operativos.

Por último, la autoridad oficialista sinceró que “ha habido cuestionamientos. Pero creo que también obedece a una ansiedad de la comunidad, de la ciudadanía, de distintos actores. Y es entendible. Lo único que les digo es déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos”

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