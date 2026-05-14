Vladimir Putin entra al juego: Michelle Bachelet afina reunión clave en Rusia para llegar a la ONU

Con miras a la carrera por la secretaría general de la ONU, Michelle Bachelet ha intensificado sus contactos internacionales. Dentro de ese itinerario destaca una futura reunión con Vladimir Putin, líder de uno de los cinco países permanentes que integran el Consejo de Seguridad con facultad de veto en el organismo.

Sin una fecha fijada hasta ahora, el eventual encuentro con Putin se inserta en la ronda de contactos internacionales que Bachelet ha comenzado a desplegar para fortalecer su opción de asumir la conducción de la ONU tras la futura salida en 2027 de António Guterres.

El excanciller Heraldo Muñoz, líder en Chile de las gestiones de la candidatura, explicó que uno de los objetivos de Bachelet es establecer vínculos con las cinco naciones que poseen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la entidad internacional.

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En ese sentido, señaló: “La expresidenta Bachelet pretende visitar todos los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo Rusia. Estas gestiones estarán a cargo de las cancillerías de Brasil y México”.

Desde el entorno de las conversaciones diplomáticas comentan que la reunión en Moscú podría desarrollarse entre finales de mayo y los primeros días de junio, aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente una fecha para la visita de Bachelet a Moscú.

La reuniones regionales de Bachelet

La cita que podría concretarse con Vladimir Putin aparece en un contexto marcado por la activa ofensiva internacional desplegada por la exjefa de Estado para sumar apoyos a su aspiración dentro de Naciones Unidas.

Durante los últimos días, Bachelet ha sostenido diversas reuniones en la región como parte de su despliegue internacional. A inicios de semana se encontró con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y luego mantuvo contactos con representantes uruguayos. Su agenda continuará este jueves con una cita junto a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, quien ya expresó públicamente su apoyo a la candidatura.

Recordemos que, tras el retiro del respaldo del gobierno chileno liderado por José Antonio Kast, los apoyos más relevantes que ha conseguido Michelle Bachelet para su candidatura internacional provienen hasta ahora de Brasil y México.

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