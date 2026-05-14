¡No lo pasa bien!: Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro

No son precisamente buenas noticias las que llegan desde Brasil, y es que si bien Iván Román avanzó a la siguiente ronda de la copa de dicho país junto al Atlético Mineiro, el defensor chileno fue víctima de una impensada decisión de su entrenador, Eduardo Domínguez, en pleno desarrollo del encuentro frente al Ceará.

Así es, el llamado a ser uno de los líderes del recambio en la zaga de la Selección Chilena, saltó a la cancha desde el pitazo inicial en la visita de su equipo al Estadio Governador Plácido Castelo, oportunidad de oro para el formado en Palestino considerando la poca continuidad que ha tenido últimamente.

Sin embargo, lo que prometía ser una grata jornada para el marcador central de 19 años, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más insólitos de su corta carrera, esto luego de que los locales alcanzaran dos goles de ventaja en el marcador gracias a los tantos de Alex Silva y Gustavo Prado.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Iván Román fue sustituido en pleno primer tiempo

En busca de soluciones, el estratega argentino decidió tomar cartas en el asunto y movió piezas en su esquema, aunque con una inesperada consecuencia para Iván Román: el defensor nacional fue reemplazado cuando se cumplían apenas 33 minutos de partido, dejando clara la disconformidad del DT.

Eso sí, más allá de la discutida modificación táctica, Atlético Mineiro consiguió igualar la serie gracias a la anotación de Kaua Pascini cuando finalizaba el compromiso, por lo que todo se definiría mediante los lanzamientos penales, donde los forasteros se impusieron con el guardameta Everson como figura.

🖤🤍 𝐅𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐌 𝐃𝐄 𝐉𝐎𝐆𝐎: NOS PÊNALTIS, COM O BRILHO DE EVERSON, O GALO ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DA COPA DO BRASIL!



⚽ PASCINI MARCOU O GOL ATLETICANO NO TEMPO NORMAL! #VamoGalo #CSCxCAM pic.twitter.com/909Q3qfyzg — Atlético (@Atletico) May 14, 2026

Te puede interesar: "Ya no son pibes": Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo