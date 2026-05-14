Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"

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Por: Belén Zuniga

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La expresidenta y actual candidata a la Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, advirtió preocupante retroceso en derechos de las mujeres en "países donde gobierna la ultraderecha". Según la exmandataria esto ocurre bajo una "retórica populista" que buscan erosionar la igualdad.

Según consignó BiobioChile, en un encuentro de mujeres políticas de América Latina, organizado por,  Idea Internacional, Bachelet planteó que existe un panorama sombrío sobre el estado actual de las democracias, amenazadas por una “profunda desconexión” entre las instituciones y los ciudadanos.

Bajo el contexto de igualdad de género, Michelle Bachelet aseguró que, "estamos viendo retrocesos culturales importantes en los países donde gobierna la ultraderecha no se considera que la igualdad de género es importante; la palabra género está prohibida".

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Según señaló la exmandataria el avance a la equidad de género enfrenta un panorama crítico y que esta marcado por, "legislaciones regresivas, censura y discursos de odio que apuntan especialmente a mujeres, niñas, jóvenes y personas trans" Este escenario no solo vulnera derechos fundamentales sino que representa un retroceso social. "Ninguna sociedad alcanzará su potencial de desarrollo dejando fuera a la mitad de la población", manifestó.

En esa línea, Michelle Bachelet explicó los obstáculos entre ellos destacó la brecha salarial, la sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado y la preocupante escalada de la violencia política de género en el entorno digital que tienen las mujeres y que son una representación de "ataques que están diseñados para deslegitimar a las mujeres, intimidarlas y expulsarlas de la esfera pública".

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