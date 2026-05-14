¡UNO QUE SALE DEL HOSPITAL! Universidad de Chile recupera a uno de sus jugadores

Por: Gonzalo Zamora

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El pasado fin de semana, Universidad de Chile perdió ante Unión La Calera por la cuenta mínima, hipotecando así la oportunidad de clasificar a las semifinales de la Copa de La Liga, esto ya que a falta de sólo una fecha, los azules se ubican en la tercera posición a tres puntos de los líderes.

Por otro lado, el romántico viajero ya da vuelta la página para enfocarse en lo que será el regreso del Campeonato Nacional para este fin de semana. Es aquí donde tendrán que medirse ante Cobresal en condición de visitante el próximo domingo desde las 15:00 horas.

Para este encuentro, Universidad de Chile continúa con el gran dilema de toda la temporada, el cuál son las constantes lesiones de sus jugadores, lo que complica bastante a Fernando Gago a la hora de parar un equipo titular.

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Uno de los grandes problemas de esta temporada en Universidad de Chile, es la gran cantidad de lesiones que está teniendo en el equipo, siendo estas bastante numerosas y constantes, complicando en cada partido a Fernando Gago para poder decidir a su equipo titular.

Una buena noticia

Para este fin de semana, el romántico viajero tendrá que medirse ante Cobresal, donde ahora los azules recibieron una buena noticia. Esto ya que Fabián Hormázabal se recuperó de su lesión y ya entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que podría ser opción para el duelo de este domingo.

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