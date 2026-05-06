Cancillería investigará a diplomáticos que habrían hecho contracampaña a Michelle Bachelet en la ONU

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Por: Belén Zuniga

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La postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue dando que hablar. Esta vez desde la cancillería confirmaron que investigaran a diplomáticos por presunta contracampaña a la candidatura de la ex mandataría.

El tema dio que hablar nuevamente en una reciente sesión en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. En esta ocasión un grupo de parlamentarios acusó sabotaje en contra la expresidenta. Fue el diputado Nelson Venegas (PS) quien aseguró que, "funcionarios de la Cancillería donde, además de estar en contra de la candidatura de Michelle Bachelet, señalan categóricamente que ella sería la candidata del grupo de Puebla, cuestión que no es así".

En esa línea, el parlamentario disparó en contra el embajador de nuestro país en España. "Que hayan funcionarios de la Cancillería que hayan emitido una declaración de esa naturaleza, me genera cierto grado de complicación, sobre todo cuando se trata de uno de ellos, por ejemplo, que es el representante de España (Juan Francisco Devia) (...) que sus declaraciones son mucho más complicadas", comentó.

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Boicot en contra Michelle Bachelet

La situación no quedó ahí puesto que el diputado siguió revelando antecedentes del presunto boicot hacía, Michelle Bachelet. "Lo más complicado es que una vez que nosotros solicitamos ese oficio, el mismo día se designa a uno de ellos, al señor Raúl Sanhueza, embajador de Chile en Francia (...) Me llama la atención porque el Presidente dijo que nosotros, como nación, no íbamos a estar favor, pero tampoco en contra de la campaña de Michelle Bachelet", mencionó.

Bajo ese contexto, el diputado, Raúl Soto (PPS), aseguró que "han ninguneado una y otra vez a la expresidenta Bachelet, que es la candidata no solamente de Brasil y México, también de la mayoría de los chilenos para liderar la Secretaría general de la ONU. Hoy día no sólo se le ha ninguneado, sino que además la cancillería ha sido incapaz de ser imparcial".

Cancillería investigará contracampaña

En la misma sesión estaba el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, quien confirmó que se investigará a los funcionarios que habrían iniciado una contracampaña. "Lo que estamos haciendo hoy día es que estamos viendo la posibilidad de hacer lo mismo, otra indagatoria, conversar con aquellos que firmaron la carta", aseveró.

En ese sentido, agregó que "una vez que tengamos los resultados, vamos a emitir una opinión. Pero una opinión basada en cosas concretas". Según el subsecretario comenzaran a indagar más sobre los involucrados. "Vamos a actuar de manera equivalente, preservando el derecho de la inocencia, la integridad profesional de las personas, averiguar qué las motivó, cómo se hizo, cuál fue la publicidad que tuvo, cuál es el daño 'eventual' que puede haber hecho y llegar a una conclusión. Creo que es lo justo", señaló.

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