VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast

A través de redes sociales la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, lanzó un duro descargo tras reunión que sostuvieron distintos alcaldes de Chile en La Moneda. En un video fue publicado por la jefa comunal de Valdivia, Carla Amtmann, aseguraron que el encuentro que tuvieron con el presidente Kast fue "Horrible" y que "no encontramos buena respuesta".

"Estábamos buscando certezas para nuestras vecinos a propósito de los anuncios de recortes, la incertidumbre que genera la propuesta de reforma que incluye cambios tributarios y no encontramos buena respuesta", comenzó diciendo la alcaldesa de Valdivia.

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En esa línea, la alcaldesa Macarena Ripamonti, aseguró que la reunión con el presidente Kast fue, "horrible. Bueno, el contexto es que el Presidente nos invitó a muchos alcaldes, no a todos, para conversar. Todos me dijeron ‘ingenua’ y lo sé, pero era para hablar sobre el megaproyecto de reconstrucción".

El descargo de Macarena Ripamonti contra gobierno de Kast

En el marco del plan de reconstrucción la edil de la Ciudad Jardín reveló que, "ustedes saben que Viña sufrió el incendio de 2024. Bueno, la cosa es que llegamos, estuvimos cuatro horas y al final de todo nos dicen ‘miren, todo lo que ustedes dicen, no va a ser considerado".

"Lo que pedíamos era tiempo, cosas súper simple. ‘No vamos a discutir nada con ustedes, vamos a tener una suerte de mesa de trabajo, pero para ver otras cosas’, puras cosas pequeñas (...) Este gran proyecto que se llama de mega-reconstrucción nacional tiene 50 artículos, de esos sólo uno trata del proceso de reconstrucción", agregó.

Por último, Macarena Ripamonti lanzó duro cuestionamiento al gobierno de Kast, “¿Qué tiene que ver el cambio de la gratuidad universitaria con la reconstrucción de Viña del Mar? ¿Qué tiene que ver el cambio de contribuciones a los mayores de 65 años con la reconstrucción de Viña del Mar?”.

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