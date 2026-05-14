VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast

Macarena Ripamonti

Por: Belén Zuniga

NOTAS DESTACADAS

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado
Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis

Manuel Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis: "Momento de conversar"
Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"

Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"
Jean Beausejour vaticina el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla

¿Sabe cosas?: Jean Beausejour adelanta el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla
Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro

¡No lo pasa bien!: Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro
Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo

"Ya no son pibes": Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo
Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador
¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

A través de redes sociales la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, lanzó un duro descargo tras reunión que sostuvieron distintos alcaldes de Chile en La Moneda. En un video fue publicado por la jefa comunal de Valdivia, Carla Amtmann, aseguraron que el encuentro que tuvieron con el presidente Kast fue "Horrible" y que "no encontramos buena respuesta".

"Estábamos buscando certezas para nuestras vecinos a propósito de los anuncios de recortes, la incertidumbre que genera la propuesta de reforma que incluye cambios tributarios y no encontramos buena respuesta", comenzó diciendo la alcaldesa de Valdivia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

 En esa línea, la alcaldesa Macarena Ripamonti, aseguró que la reunión con el presidente Kast fue, "horrible. Bueno, el contexto es que el Presidente nos invitó a muchos alcaldes, no a todos, para conversar. Todos me dijeron ‘ingenua’ y lo sé, pero era para hablar sobre el megaproyecto de reconstrucción".

El descargo de Macarena Ripamonti contra gobierno de Kast

En el marco del plan de reconstrucción la edil de la Ciudad Jardín reveló que, "ustedes saben que Viña sufrió el incendio de 2024. Bueno, la cosa es que llegamos, estuvimos cuatro horas y al final de todo nos dicen ‘miren, todo lo que ustedes dicen, no va a ser considerado".

"Lo que pedíamos era tiempo, cosas súper simple. ‘No vamos a discutir nada con ustedes, vamos a tener una suerte de mesa de trabajo, pero para ver otras cosas’, puras cosas pequeñas (...) Este gran proyecto que se llama de mega-reconstrucción nacional tiene 50 artículos, de esos sólo uno trata del proceso de reconstrucción", agregó.

Por último, Macarena Ripamonti lanzó duro cuestionamiento al gobierno de Kast, “¿Qué tiene que ver el cambio de la gratuidad universitaria con la reconstrucción de Viña del Mar? ¿Qué tiene que ver el cambio de contribuciones a los mayores de 65 años con la reconstrucción de Viña del Mar?”.

Te puede interesar: Sujeto robó mochila de alcaldesa Ripamonti y terminaron descubriéndole peligroso arsenal: Objeto sustraído fue clave

NOTAS DESTACADAS

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado
Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis

Manuel Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis: "Momento de conversar"
Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"

Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"
Jean Beausejour vaticina el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla

¿Sabe cosas?: Jean Beausejour adelanta el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla
Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro

¡No lo pasa bien!: Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro
Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo

"Ya no son pibes": Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo
Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador
¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! El plan de O'Higgins para retener a una de sus figuras

¿DUELO EN EL MERCADO? Colo Colo y Universidad Católica irían por el mismo refuerzo
Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

¡UNA REMONTADA DE ORO! Sevilla respira más que nunca y apunta a copas internacionales
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡SIGUE ENCENDIDO! Tomás Barrios continúa avanzando en el Challenger 100 de Oeiras
Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión de Lincolao y remece al Gobierno: “Hay testigos”

Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión oficial y remece al Gobierno: “Hay testigos”

¡SIGUIENDO EL LEGADO! Nieto de Carlos Caszely sería la gran novedad en Colo Colo
Ley Naín-Retamal cambia rumbo de causa por muerte de joven durante Estallido Social: Carabinero queda sobreseído

Ley Naín-Retamal cambia rumbo de causa por muerte de joven durante Estallido Social: Carabinero queda sobreseído
Patricia Bullrich compara el Metro de Santiago y el Subte Argentino

"Nos pasaron por arriba": Patricia Bullrich, exministra de Milei elogia Metro de Santiago y lo compara con el Subte de Buenos Aires
“Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza

“Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza