¿Sabe cosas?: Jean Beausejour adelanta el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla

Si hablamos del mercado de fichajes, claramente el hombre del momento es Alexis Sánchez, y mientras el chileno prepara sus maletas para abandonar el Sevilla y está siendo vinculado con clubes como Colo Colo y Universidad de Chile, fue Jean Beausejour quien dio luces sobre lo que ocurrirá con el 'niño maravilla'.

El bicampeón de América con la Selección Chilena aprovechó su espacio en el programa F360 de ESPN para explicar por dónde pasará la decisión del atacante: "Yo siento que el próximo paso de él, lo vinculo mucho con lo familiar. Siento que va a tener algo especial o va a influir mucho en su decisión, en el próximo destino".

En esa línea, si bien aún no lo ha hecho oficial ni el club ni el propio tocopillano, el retirado lateral izquierdo fue enfático en que su adiós inminente: "No me atrevo a decir que va a continuar en Sevilla, tiendo a creer que no y tiendo a creer que va a encontrar un siguiente paso (en el extranjero) o uno en Chile. No lo veo otro año ahí".

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Jean Beausejour y Alexis Sánchez integraron la 'Generación Dorada' de Chile.

"Yo veo un paso en Europa o Chile. Desde que lo conozco como compañero, como jugador: un tipo extremadamente ambicioso, que seguramente en el momento que esté va a querer ir al máximo. No me lo imagino en su contexto, con su edad, con su momento físico, no yendo al máximo de sus posibilidades, esté en Europa o en Chile", lanzó 'Bose'.

Los tres posibles destinos de Alexis, según Beausejour

Y ya en el cierre de su idea, Jean Beausejour se la jugó con los tres destinos más probables para Alexis Sánchez una vez que se despida del Sevilla en junio, mes en que finaliza su contrato: "Yo me lo imagino una estancia en Europa, la otra puede ser Estados Unidos y la otra en Chile. No lo veo en otro lado".

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