Manuel Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis: "Momento de conversar"

Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis

Por: Kevin Vejar

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Aún con la histórica clasificación a la próxima UEFA Champions League, Manuel Pellegrini puso en duda su continuidad en el Real Betis, y mientras se habla de un profundo quiebre entre el técnico y la dirigencia verdiblanca, salió a la luz la fecha en que el 'ingeniero' visitará Chile, donde lo espera La Roja.

Fue Héctor Pinto, entrenador que trabajó precisamente con el estratega bético, y con quien mantiene una estrecha relación hasta hoy, quien en diálogo con El Mercurio abordó la opción de verlo en el banco nacional, el cual a su juicio es un panorama más que realista: "Para nada está descartada su llegada a la Selección".

De hecho, el DT fue enfático en que las declaraciones tras conseguir el boleto a la 'Orejona', donde Pellegrini dejó en el aire su presencia junto al club, podrían ser la señal que esperaban en Juan Pinto Durán: "Más que una ventana, él abrió una puerta, seguro quiere ver cuál será la nueva directiva de la Federación y qué proyecto existe".

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Y si eso no era suficiente, Pinto destapó que el mes entrante veremos al adiestrador más pedido por los hinchas de La Roja en nuestras tierras, visita que asoma como la oportunidad perfecta para un ofrecimiento formal de que asuma la selección: "Manuel viene a Chile en junio, puede ser el momento de conversar".

¿Por qué Pellegrini dejaría Real Betis?

Cabe mencionar que las especulaciones sobre su adiós en Real Betis se desataron luego de que Manuel Pellegrini pusiera en duda su permanencia, postura que podría deberse a las críticas de Ángel Haro, presidente del club, que tildó de fracaso la eliminación de la Europa League, las cuales no cayeron nada bien al DT.

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