VIDEO | Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

Influencer mexicano sufrió robo en Valparaíso y lanzó emotivo mensaje al ladrón: “Te llevaste mi historia… Te lo suplico”

Por: Catalina Martínez

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Un episodio de delincuencia afectó al fotógrafo e influencer mexicano Patricio Ramírez, popular en plataformas digitales bajo el nombre “@patoramz_”, mientras se encontraba nada más y nada menos que en la ciudad de Valparaíso.

Mediante un registro compartido en Instagram, el influencer contó que delincuentes destruyeron una ventana de su automóvil para robar distintos objetos personales. Entre las especies sustraídas, mencionó cámaras, equipos de trabajo y discos duros donde almacenaba el material recopilado durante un recorrido por varios países de Latinoamérica que ha extendido por más de dos años.

Entre las pertenencias sustraídas, el creador de contenido mencionó equipos esenciales para su trabajo, como una cámara y un computador, además de cuatro unidades de almacenamiento de alta capacidad que contenían el material audiovisual reunido a lo largo de su travesía

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Un doloroso descargo 

"Mi hermano, lo que te llevaste es mucho más allá que solamente equipo fotográfico. Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia", señaló el joven a través de su cuenta de Instagram. 

Y es que el influencer señaló que los archivos robados correspondían a un proyecto personal que había desarrollado durante varios años. "Son fotografías de un proyecto que me ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo documentar. Este viaje ha sido meramente para querer compartir las bellezas de Latinoamérica", explicó.

Además, comentó que entre sus planes estaba lanzar un libro utilizando parte del material fotográfico obtenido durante el viaje. "Pensaba hacer un libro, ustedes lo saben, llevo mucho tiempo trabajando en ese libro", dijo.

Hizo desesperada súplica al ladrón 

En su relato, el influencer mexicano apeló directamente a quienes habrían sustraído sus pertenencias y pidió que, al menos, le permitan recuperar los discos duros. Según explicó, allí se encontraba el trabajo audiovisual más valioso de su recorrido. "Te lo digo de todo corazón. Quédate con todo lo que está en esa maleta. De verdad es para ti, no hay ningún problema. Solamente entrégame mis discos duros", pidió.

"Te lo suplico, mi brother, solamente necesito mis discos duros. Todo lo demás no pasa nada. Ya yo encontraré la forma de cómo volver a conseguir esas cosas", añadió el joven a su angustiado llamado. 

Ramírez señaló además que el caso ya fue informado a Carabineros mediante una denuncia formal. Junto con ello, expresó su gratitud por los mensajes de apoyo y ayuda que recibió desde Chile luego de difundir lo ocurrido en redes sociales.

Al final, el mexicano también quiso dejar en claro que el robo sufrido en Valparaíso no alteró el cariño ni la valoración que tiene sobre Chile. "No quita mi percepción del cariño que le tengo a Chile. Estuve viajando mucho tiempo por Chile, recorrí toda su Patagonia, toda la Carretera Austral, paisajes espectaculares", cerró.

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