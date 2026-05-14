Víctimas fueron torturadas y descuartizadas: Dictan sentencias a banda tras brutales asesinatos que estremecieron a Pudahuel

Cuatro imputados fueron declarados culpables por el delito de secuestro con homicidio cometido en Pudahuel, luego de que el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago diera a conocer su decisión durante la jornada.

La sanción más alta recayó sobre Benjamín Bordillo Catrimán, de 23 años, quien recibió la pena de presidio perpetuo calificado tras ser considerado el principal articulador del delito, al comprobarse que tuvo un rol de liderazgo en su planificación y ejecución.

El espeluznante crimen de Pudahuel

La indagatoria, recogida por ADN Radio, determinó que los acusados, asociados a redes de narcotráfico del sector, obligaron a una pareja —de 50 y 45 años— a trasladarse hasta una casa en calle Pretoria. Allí permanecieron retenidos, sufriendo graves agresiones y torturas, y finalmente siendo asesinados; posteriormente, sus cuerpos fueron desmembrados y ocultados bajo tierra.

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En relación con los demás sentenciados, dos de los adultos deberán cumplir condenas de presidio perpetuo simple. Por su parte, la imputada que tenía 17 años al momento del delito fue sancionada con un total de 10 años de régimen cerrado y semicerrado, distribuidos en cinco años en cada modalidad.

“Esta investigación fue particularmente compleja, dado que ambos cuerpos fueron encontrados a lo menos dos meses después del hecho en sí”, explicó al respecto la fiscal jefa de Investigación Especializada Occidente, Paulina Díaz Obilinovic. Asimismo, indicó que la investigación logró sustentar la implicación de todos los imputados mediante una combinación de declaraciones de testigos y análisis periciales.

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