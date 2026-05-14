"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

En la previa del partido ante Cobresal, Juan Martín Lucero atendió a los medios de comunicación, instancia donde se refirió a lo que fue el polémico video que no cayó para nada bien en Universidad de Chile, y es que en el registro se ponía en tela de juicio la eficacia del cuerpo médico azul, debido a la lesión que sufría el delantero.

"Viajamos a Chile para salvar a un jugador de primera división. Tenía un 'desgarro', pero el diagnóstico real era otro. ¡En la primera sesión pasó de no caminar a trotar sin dolor! Ciencia aplicada al movimiento en Hatmi Consultorio para volver a las canchas en tiempo récord", indicaba el registro publicado por Adrián Arienza, kinesiólogo neurobiomecánico, el cual eliminó.

Si bien su cara estaba borrada, evidentemente se trataba del 'Gato', quien hoy en conferencia recriminó el post: "Siempre que voy a un lugar menciono que tengo alguien que me ayuda externamente, desde que vine a Chile la primera vez, en México, Brasil. Ocurrió el hecho del video, en el club sabían, pero lo del video no fue bueno".

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Lucero se disculpó con el cuerpo médico de la U

En esa línea, el cuestionado jugador confirmó que ya hizo llegar sus disculpas en la interna azul: "Para mí, eso no se hace. El video en sí no fue problema, pero expuso al cuerpo médico sin saber trasfondos. Se pueden generar cosas, le pedí disculpas al cuerpo médico, es algo que no controlé, se me fue de las manos".

"Lo hablé con la persona que me ayuda, pero acá saben la persona que soy, siempre primero debe pasar por el club y luego lo externo", sentenció Juan Martín Lucero respecto al tema, otro capítulo que marcó lo que ha sido su tormentosa aventura con la camiseta de Universidad de Chile esta temporada 2026.

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