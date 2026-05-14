"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Macarena Ripamonti

VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast
Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis

Manuel Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis: "Momento de conversar"
Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"

Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"
Jean Beausejour vaticina el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla

¿Sabe cosas?: Jean Beausejour adelanta el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla
Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro

¡No lo pasa bien!: Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro
Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo

"Ya no son pibes": Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo
Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador
¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

En la previa del partido ante Cobresal, Juan Martín Lucero atendió a los medios de comunicación, instancia donde se refirió a lo que fue el polémico video que no cayó para nada bien en Universidad de Chile, y es que en el registro se ponía en tela de juicio la eficacia del cuerpo médico azul, debido a la lesión que sufría el delantero.

"Viajamos a Chile para salvar a un jugador de primera división. Tenía un 'desgarro', pero el diagnóstico real era otro. ¡En la primera sesión pasó de no caminar a trotar sin dolor! Ciencia aplicada al movimiento en Hatmi Consultorio para volver a las canchas en tiempo récord", indicaba el registro publicado por Adrián Arienza, kinesiólogo neurobiomecánico, el cual eliminó.

Si bien su cara estaba borrada, evidentemente se trataba del 'Gato', quien hoy en conferencia recriminó el post: "Siempre que voy a un lugar menciono que tengo alguien que me ayuda externamente, desde que vine a Chile la primera vez, en México, Brasil. Ocurrió el hecho del video, en el club sabían, pero lo del video no fue bueno".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Lucero se disculpó con el cuerpo médico de la U

En esa línea, el cuestionado jugador confirmó que ya hizo llegar sus disculpas en la interna azul: "Para mí, eso no se hace. El video en sí no fue problema, pero expuso al cuerpo médico sin saber trasfondos. Se pueden generar cosas, le pedí disculpas al cuerpo médico, es algo que no controlé, se me fue de las manos".

"Lo hablé con la persona que me ayuda, pero acá saben la persona que soy, siempre primero debe pasar por el club y luego lo externo", sentenció Juan Martín Lucero respecto al tema, otro capítulo que marcó lo que ha sido su tormentosa aventura con la camiseta de Universidad de Chile esta temporada 2026.

Te puede interesar: Manuel Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis: "Momento de conversar"

NOTAS DESTACADAS

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Macarena Ripamonti

VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast
Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis

Manuel Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis: "Momento de conversar"
Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"

Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"
Jean Beausejour vaticina el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla

¿Sabe cosas?: Jean Beausejour adelanta el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla
Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro

¡No lo pasa bien!: Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro
Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo

"Ya no son pibes": Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo
Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador
¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! El plan de O'Higgins para retener a una de sus figuras

¿DUELO EN EL MERCADO? Colo Colo y Universidad Católica irían por el mismo refuerzo
Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

¡UNA REMONTADA DE ORO! Sevilla respira más que nunca y apunta a copas internacionales
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡SIGUE ENCENDIDO! Tomás Barrios continúa avanzando en el Challenger 100 de Oeiras
Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión de Lincolao y remece al Gobierno: “Hay testigos”

Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión oficial y remece al Gobierno: “Hay testigos”

¡SIGUIENDO EL LEGADO! Nieto de Carlos Caszely sería la gran novedad en Colo Colo
Ley Naín-Retamal cambia rumbo de causa por muerte de joven durante Estallido Social: Carabinero queda sobreseído

Ley Naín-Retamal cambia rumbo de causa por muerte de joven durante Estallido Social: Carabinero queda sobreseído
Patricia Bullrich compara el Metro de Santiago y el Subte Argentino

"Nos pasaron por arriba": Patricia Bullrich, exministra de Milei elogia Metro de Santiago y lo compara con el Subte de Buenos Aires
“Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza

“Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza