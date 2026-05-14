¿LOS CONSEGUIRÁN? Colo Colo tiene en la mira a dos figuras de Deportes Limache

El día de ayer, Colo Colo cayó por la cuenta mínima ante Coquimbo Unida en un duelo pendiente por la Copa de La Liga gracias a la solitaria anotación de Luis Riveros, donde los albos salieron a la cancha con un equipo bastante joven y con muchos canteranos.

Tras este complicado resultado, el cacique hipotecó sus opciones de clasificar a las semifinales de la Copa de La Liga, ya que a falta de una fecha queda a un punto del líder de su grupo Coquimbo Unido, quienes con una victoria se quedan con la clasificación.

Pensando ahora en lo que será el regreso del Campeonato Nacional, Colo Colo se medirá en condición de local ante Ñublense, el próximo domingo desde las 17:30 horas, donde espera conseguir una victoria para mantener su lugar en la cima de la tabla de posiciones.

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El Campeonato Nacional está llegando a la mitad de la temporada, lo que además significa que se viene el mercado de fichajes de invierno, donde los equipos ya se están preparando para reforzarse de la mejor manera posible.

¿Quieren desarmar al rival?

Es aquí donde Colo Colo tendría en la mira a dos de las grandes figuras de su mayor rival, Deportes Limache, quienes los siguen muy de cerca en el Campeonato Nacional. Los albos van tras los servicios de Jean Meneses y Joaquíon Montecinos, quienes anteriormente ya habían sonado en el estadio monumental.

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