¿HAY ALGUIEN EN LA MIRA? Pablo Milad entrega fechas para el nuevo DT de La Roja

Falta menos de un mes para el Mundial 2026, donde como ha sido la tónica en los últimos años, La Roja no será parte nuevamente de esta edición, ya que realizó una de las peores clasificatorias en su historia quedando último con solo dos victorias.

Actualmente, la selección chilena está participando de algunos amistosos, donde incluso será sparring de algunas selecciones ya clasificadas al Mundial, para así seguir trabajando en el tan ansiado recambio que se ve más lejos que cerca.

Mucho se ha criticado el trabajo de Nicolás Córdova al mando de La Roja, pero hay que recordar que el estratega sigue siendo un interino a la espera de que el verdadero director técnico del equipo sea designado por la ANFP.

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El próximo 10 de junio se cumplirá un año desde que Ricardo Gareca dejó de ser el director técnico de La Roja, dando paso así al interinato de Nicolás Córdova a la espera que la ANFP designe al nuevo estratega de la selección chilena.

¿Habrá alguien que quiera venir?

Con respecto a esta enorme espera, Pablo Milad, presidente de la ANFP, habló con los medios de comunicación sobre las posibles fechas para traer un nuevo estretega. "Ojalá, antes de fin de año, ya tener un nuevo directorio de la federación para que se inicie un proceso con un técnico completamente, pero nosotros estamos en un proceso de cambio y ante los ojos de cualquier técnico eso puede significar inestabilidad".

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