¡SÓLIDO DEBUT! Alejandro Tabilo comienza muy bien en el Challenger 175 de Valencia

Esta semana, nuestros tenistas nacionales dejaron atrás su participación en el Master 1000 de Roma, para así meterse al circuito Challenger. En el caso de Alejandro Tabilo, comenzó su participación en el Challenger 175 de Valencia.

Nuestra primera raqueta nacional viene de caer de forma inesperada en la segunda ronda del Master 1000 de Roma ante el tenista argentino Francisco Cerúndelo, donde en un duelo irreconocible cayó por parciales de 0-6/2-6.

Ahora en el Challenger 175 de Valencia, Alejandro Tabilo debutará en la segunda ronda, ya que gracias a su buena posición en el ránking ATP, pasa inmediatamente la primera ronda sin la necesidad de disputar un partido.

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El día de hoy, Alejandro Tabilo (35) tuvo su debut en la segunda ronda del Challenger 175 de Valencia, esto tras pasar BYE la primera ronda. Fue aquí donde se midió ante el tenista estadounidense Aleksandar Kovacevic (95), a quien en poco más de una hora venció por parciales de 6-3/6-1.

Sigue buscando escalar en el ránking

Gracias a esta buena victoria, nuestra primera raqueta nacional sigue sumando puntos, pero por el momento no verá variaciones en su ránking ATP. Ahora en la ronda de los ocho mejores espera rival entre el vencedor del duelo del alemán Daniel Altamaier (64) y el serbio Dusan Lajovovic (132).

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