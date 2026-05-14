"Ya no son pibes": Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo

Colo Colo desaprovechó una oportunidad inmejorable, cayó por 1-0 ante Coquimbo Unido e hipotecó sus chances de avanzar a semifinales de la Copa de la Liga, y fue Javier Correa quien tras la derrota no solo analizó el encuentro, sino que también deslizó un potente mensaje por el rol de los juveniles albos.

Si bien el Cacique perdió la punta del Grupo A quedando solo una fecha, el delantero afirmó en zona mixta que hay confianza: "Veníamos con otra expectativa, queríamos conseguir la clasificación. Sabemos que nos queda un partido y nunca nos ha sido nada fácil, así que tenemos que estar preparados para eso".

"El fútbol a veces te da cachetazos y hoy nos dio uno. Veníamos haciendo un buen trabajo y no nos tenemos que desviar de eso. Ni antes éramos el Manchester City ni ahora somos los peores, pero obviamente duele", agregó el '9' colocolino sobre el resultado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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El mensaje de Javier Correa a los juveniles albos

Además, al ser consultado por la titularidad de jóvenes como Yastin Cuevas, Francisco Marchant y Leandro Hernández, el trasandino respondió tajante: "Es la responsabilidad que tienen, están en el club más grande de Chile, ya no son pibes". "Tienen una oportunidad bárbara de hacer su carrera en un grande y eso no es fácil", lanzó.

"ES LA RESPONSABILIDAD QUE TIENEN, ESTÁN EN EL CLUB MÁS GRANDE DE CHILE"



Javier Correa habló sobre los juveniles de Colo-Colo que sumaron minutos en la Copa de la Liga 2026.#DFSHAChile pic.twitter.com/nW6r0yuafz — DSPORTS Chile (@DSportsCL) May 14, 2026

"Todos los partidos son finales, todo el mundo te quiere ganar, se te tiran de cabeza", les advirtió a dichos jugadores, aunque en el cierre también les entregó su respaldo absoluto: "Los veo bien, si jugaron es porque están capacitados, el resultado no empaña eso. Yo ya no los veo como pibes, sino como compañeros".

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