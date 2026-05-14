"Ya no son pibes": Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo

Javier Correa golpea la mesa por juveniles de Colo Colo tras derrota ante Coquimbo

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Macarena Ripamonti

VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast
Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado
Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis

Manuel Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis: "Momento de conversar"
Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"

Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"
Jean Beausejour vaticina el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla

¿Sabe cosas?: Jean Beausejour adelanta el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla
Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro

¡No lo pasa bien!: Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro
Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador
¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

Colo Colo desaprovechó una oportunidad inmejorable, cayó por 1-0 ante Coquimbo Unido e hipotecó sus chances de avanzar a semifinales de la Copa de la Liga, y fue Javier Correa quien tras la derrota no solo analizó el encuentro, sino que también deslizó un potente mensaje por el rol de los juveniles albos.

Si bien el Cacique perdió la punta del Grupo A quedando solo una fecha, el delantero afirmó en zona mixta que hay confianza: "Veníamos con otra expectativa, queríamos conseguir la clasificación. Sabemos que nos queda un partido y nunca nos ha sido nada fácil, así que tenemos que estar preparados para eso".

"El fútbol a veces te da cachetazos y hoy nos dio uno. Veníamos haciendo un buen trabajo y no nos tenemos que desviar de eso. Ni antes éramos el Manchester City ni ahora somos los peores, pero obviamente duele", agregó el '9' colocolino sobre el resultado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El mensaje de Javier Correa a los juveniles albos

Además, al ser consultado por la titularidad de jóvenes como Yastin Cuevas, Francisco Marchant y Leandro Hernández, el trasandino respondió tajante: "Es la responsabilidad que tienen, están en el club más grande de Chile, ya no son pibes". "Tienen una oportunidad bárbara de hacer su carrera en un grande y eso no es fácil", lanzó.

"Todos los partidos son finales, todo el mundo te quiere ganar, se te tiran de cabeza", les advirtió a dichos jugadores, aunque en el cierre también les entregó su respaldo absoluto: "Los veo bien, si jugaron es porque están capacitados, el resultado no empaña eso. Yo ya no los veo como pibes, sino como compañeros".

Te puede interesar: ¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador

NOTAS DESTACADAS

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña

¡No dejó pasar la polémica! La ácida respuesta de Rafael Cavada a Kast que volvió a instalar dudas sobre su discurso de campaña
Macarena Ripamonti

VIDEO | "Horrible...": El duro descargo de Macarena Ripamonti tras reunión con presidente Kast
Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado

"Se me fue de las manos": Juan Martín Lucero pide disculpas en la U tras polémico video filtrado
Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis

Manuel Pellegrini tiene fecha de llegada a Chile en pleno quiebre con el Real Betis: "Momento de conversar"
Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"

Michelle Bachelet advierte retroceso en derechos de la mujer en "países donde gobierna la ultraderecha"
Jean Beausejour vaticina el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla

¿Sabe cosas?: Jean Beausejour adelanta el futuro de Alexis Sánchez tras dejar el Sevilla
Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro

¡No lo pasa bien!: Iván Román es víctima de insólita decisión de su DT en Atlético Mineiro
Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

¿OTRO MAL NEGOCIO? El pago obligatorio que debe hacer Colo Colo por cuestionado jugador
¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡Sujeto habría intentado ahorcarla! Corte rechaza prisión preventiva para mujer acusada de matar a su pareja

¡NO QUIEREN QUE SE VAYA! El plan de O'Higgins para retener a una de sus figuras

¿DUELO EN EL MERCADO? Colo Colo y Universidad Católica irían por el mismo refuerzo
Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

Apuntaron a supuesta “persecución penal”: Defensa de Claudio Crespo busca cerrar definitivamente el caso tras absolución

¡UNA REMONTADA DE ORO! Sevilla respira más que nunca y apunta a copas internacionales
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡SIGUE ENCENDIDO! Tomás Barrios continúa avanzando en el Challenger 100 de Oeiras
Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión de Lincolao y remece al Gobierno: “Hay testigos”

Rafael Araos rompió el silencio con un mensaje a Matamala que contradice versión oficial y remece al Gobierno: “Hay testigos”

¡SIGUIENDO EL LEGADO! Nieto de Carlos Caszely sería la gran novedad en Colo Colo
Ley Naín-Retamal cambia rumbo de causa por muerte de joven durante Estallido Social: Carabinero queda sobreseído

Ley Naín-Retamal cambia rumbo de causa por muerte de joven durante Estallido Social: Carabinero queda sobreseído
Patricia Bullrich compara el Metro de Santiago y el Subte Argentino

"Nos pasaron por arriba": Patricia Bullrich, exministra de Milei elogia Metro de Santiago y lo compara con el Subte de Buenos Aires
“Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza

“Han hecho todos el soberano ridículo”: Neme lanza dura crítica a Javier Olivares y el Gobierno tras polémica por golpiza