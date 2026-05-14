¡NO PUDO SEGUIR! Mala jornada para Tomás Barrios en Challenger 100 de Oeiras

Por: Gonzalo Zamora

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Esta semana, nuestros tenistas nacionales dejaron atrás su participación en el Master 1000 de Roma, para así meterse al circuito Challenger. En el caso de Tomás Barrios, se encuentra en Portugal disputando el Challenger 100 de Oeiras.

En su debut en el torneo, el chillanejo debió enfrentarse ante el tenista estadounidense Michael Zheng (149) a quien logró vencer por parciales de 6-4/6-4, marcando así un buen comienzo de semana en tierras europeas.

En la segunda ronda del Challenger 100 de Oeiras, Tomás Barrios debió medirse nuevamente ante un estadounidense, esta vez se enfrentó a Nished Basavareddy (154), a quien en poco más de una hora de juego venció por parciales de 6-1/6-4.

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El día de hoy, Tomás Barrios (134) disputó los cuartos de final del Challenger 100 de Oeiras, donde por tercera vez consecutiva se enfrentó a un tenista estadounidense, esta vez se midió ante Emilio Nava (104), contra quien cayó en una intensa batalla de casi tres horas por parciales de 2-6/6-4/6-7.

Vuelve a caer en el ránking

Con este complicado resultado, nuestra raqueta nacional no logra defender los 30 puntos del año pasado y caerá un puesto en el ránking ATP, quedando en el lugar 135°. Ahora, su próximo desafío será enfrentar la Qualy para ingresar a Rolland Garros.

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